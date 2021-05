Budući da njegove borbe s ovisnošću nisu tajna, mnogi su se fanovi zabrinuli za Matthewa Perryja (51) kad se na intervjuu za časopis People pojavio neobično obamrla lica. Britanski The Sun piše da je Perry prije intervjua bio kod zubara.

- Članovi njegovog tima rekli su da je bio na hitnom zahvatu kod zubara ranije tog dana. Bio je u bolovima, a to je utjecalo i na njegovo ponašanje i zbog toga je nerazgovijetno govorio. Nitko ne želi davati intervju nakon zubarskog zahvata, ali to se događa - ispričao je izvor za The Sun.

Podsjetimo, glumac je imao problema s alkoholom i drogama, a za BBC Radio 2 ispričao kako se djelomično ne sjeća snimanja Prijatelja.

- Ne sjećam se tri godine. Tamo negdje između treće i šeste sezone. Bio sam malo van sebe - rekao je glumac koji je utjelovio popularnog Chandlera.

