Chandler u 'Prijateljima' 1996. držao naslovnicu s Tatjanom: U časopisu se svidjela Ivaniševiću

Fanovi diljem svijeta opraštaju se od Matthewa Perryja. Kanadsko-američki glumac najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u seriji 'Prijatelji' preminuo je u 54. godini. Pronađen je mrtav u svojoj kući u Kaliforniji, a prema pisanju stranih medija sumnja se na to da je preminuo od navodnog utapanja.

Najvatreniji fanovi sigurno se sjećaju i trenutka iz popularne serije kada Chandler ulazi u apartman i hvali se prijateljima kako je riješio test iz modnog magazina Cosmopolitan.

Tada je na naslovnici bila bivša manekenka Tatjana Dragović (45). Radi se o drugoj epizodi treće sezone, pod nazivom 'The One When No One's ready'. Epizoda je emitirana na NBC-u 26. rujna 1996. godine. Serija 'Prijatelji je u periodu od 1994. do 2004. imala 10 sezona.

Foto: Screenshot/YouTube.

Godinama unazad umirovljeni tenisač Goran Ivanišević (52) pričao je kako je na sve načine pokušavao doći do Tatjaninog broja nakon što je ugledao naslovnicu Cosmopolitana. U tome je i uspio, a danas je bivši bračni par na sudu zbog imovine.