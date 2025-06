Channing Tatum ljetuje u Lijepoj Našoj: Viđen na Braču, djevojka Inke objavila zanimljivu fotku...

Američki glumac Channing Tatum (45) viđen je u Hrvatskoj, točnije u sutivanskoj lučici na otoku Braču, navodi Slobodna Dalmacija. U Lijepu Našu stigao je u društvu svoje djevojke Inke Williams (25). Par je unajmio luksuznu jahtu i zaplovio Jadranom, a nije poznato gdje će točno boraviti niti koliko planira ostati u Hrvatskoj. Sam glumac zasad nije objavljivao ništa iz Hrvatske na svojim društvenim mrežama.

Ipak, njegova djevojka, australska manekenka Inka Williams, podijelila je na Instagram storyju nekoliko fotografija s jahte, uključujući selfie tijekom sunčanja i fotografiju Tatuma s leđa, ali nije otkrila točnu lokaciju.

Foto: Instagram

Time je potvrdila nagađanja o njihovom boravku na Jadranu, iako je par očito odlučio uživati u privatnosti daleko od znatiželjnih pogleda.

Par se povezuje od početka godine, a njihova je veza postala javna kada su zajedno viđeni na zabavi uoči dodjele Oscara u Los Angelesu krajem veljače. Njihova veza uslijedila je samo nekoliko mjeseci nakon što je Tatum prekinuo zaruke sa Zoë Kravitz u listopadu prošle godine. Inka Williams rođena je u Melbourneu, odrasla je na Baliju, uspješna je manekenka i osnivačica modne marke She Is I, a surađivala je s brendovima poput Bondsa i Vogue Arabia.

Foto: screenshot/instagram

Channing Tatum je američki glumac, producent, redatelj i bivši model, poznat po karizmi, fizičkoj spremi i plesnim sposobnostima. Karijeru je započeo kao model i plesač, a filmski debi imao je 2005. u filmu 'Coach Carter'. Proslavio se ulogom Tylera Gagea u plesnom hitu 'Step Up', a svjetsku slavu stekao je kao striper Mike Lane u serijalu 'Magic Mike', inspiriranom njegovim vlastitim iskustvom iz mladosti.

Tatum je glumio i u hitovima '21 Jump Street', '22 Jump Street', 'Dear John', 'Foxcatcher' i 'The Hateful Eight'. Osim glume, bavi se produkcijom i režijom – film 'Dog' iz 2022. temelji se na njegovom osobnom iskustvu, a trenutačno radi na kriminalističkom filmu 'Roofman' i trileru 'Blink Twice', redateljskom debiju Zoë Kravitz.

Tatum je dobitnik 19 nagrada i bio je nominiran za njih 73, uključujući Teen Choice i MTV nagrade. Na Instagramu ga prati više od 17 milijuna ljudi, a poznat je i po humanitarnom radu i podršci brojnim neprofitnim inicijativama.