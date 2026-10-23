Poznati su svi parovi 'Plesa sa zvijezdama': Idući tjedan otkrit će se tko su članovi žirija

Doznali smo svih 10 plesnih parova koje ćemo iz subote u subotu pratiti u novoj sezoni „Plesa sa zvijezdama” na Hrvatskoj televiziji.

Dosadašnjoj ekipi pridružila su se dvojica HRT- ovih Dorijana: Dorijan Klarić i Ivan Dorian Molnar.

Svoje plesno umijeće tako će pokazati: pjevačica Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec, glumica Lana Ujević Telenta i Gordan Vogleš, radijski voditelj Marko Bratoš i Tina Walme, pjevač Alen Đuras i Paula Tonković, tv voditeljica Antonija Stupar Jurkin i Vedran Sraga, modni dizajner Ivica Skoko i Rebecca Krajnović, gimnastičarka Christina Zwicker i partner Patrik Seretin, vlogerica Ema Luketin i partner Mateo Cvenić, HTV-ov reporter Dorijan Klarić i Gabrijela Pilić te HTV-ov urednik i voditelj Ivan Dorian Molnar i Tamara Despot.

Foto: Dario Njavro / HRT

Subotnje atraktivno televizijsko druženje uveličat će i poznati voditeljski dvojac Barbara Kolar i Duško Ćurlić koji su prije točno 20 godina vodili prvu emisiju showa Ples sa zvijezdama upravo na Hrvatskoj televiziji.

Emisija će se emitirati subotom na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) od 31. listopada do 19. prosinca. U osam emisija gledatelje očekuju atraktivne plesne izvedbe, uzbuđenje, emocije i dobra zabava te brojni trenuci za pamćenje. Zvijezde i njihovi profesionalni plesni partneri suočit će se s plesnim izazovima, a svaki će nastup donijeti novu priliku za osvajanje bodova i naklonost publike.

Foto: Dario Njavro / HRT

Tu je i sjajan žiri čija imena ćemo saznati idući tjedan (u ponedjeljak i u četvrtak) u emisiji „Kod nas doma” na HTV 1 u terminu od 17.20h.