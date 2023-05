Charles može platiti krunidbu 17 puta, ali račun ide poreznim obveznicima: 'A ljudi gladuju...'

Ako ste tijekom zadnjih mjeseci posjetili britanske medije, u njima dominiraju dvije teme: 'Cost of living crisis' (kriza zbog povećanih životnih troškova) te brojni štrajkovi u raznim sektorima, koji stižu ka posljedica prve teme.

Ni 'Brexit' nije do kraja definiran, u razdoblju od jedne godine imaju 3. premijera, najavljuje se novi štrajkovi, nestabilno je i u Škotskoj....

Pa zato ne čudi što je stanovnike na Otoku, barem njih većinu, naljutila cijena krunidbe kralja Charlesa III, za koju se smatra kako će stajati minimalno 125 milijuna dolara. Jer taj iznos plaćaju porezni obveznici. Ne kraljevska obitelj.

Prema anketi YouGova, samo 32 posto stanovnika podržava da krunidbu plaća Vlada, tj. porezni obveznici.

- Mislim da je 125 mil. dolara konzervativna procjena. A to je neumjeren iznos kojeg moraju uzeti od poreznih obveznika. Znamo da su mnogim državnim sektorima bore za viša primanja. Znamo da ljudi koji su zaposleni moraju ići u 'Food Banks' (vrsta pučke kuhinje za one koji ne mogu priuštiti obroke). Znamo kako bolnice jedva spajaju kraj s krajem, kako škole ostaju bez resursa, zbog čega učenici pate, kako policija nema potrebna sredstva da se bori s kriminalom - kaže za Time Graham Smith, šef anti-monarhističke skupine Republic i nastavlja:

- Znam da taj iznos ne može srediti probleme našeg zdravstva, ali može napraviti dosta u borbi protiv siromaštva, u pomoći beskućnicima... Uglavnom, na mnogo stvari se taj novac može potrošiti korisno, umjesto na paradu jednom čovjeku.

Prema procjenama Guardiana, imovina kralja Charlesa III procjenjuje se na više od 2,2 milijarde dolara. Dakle, mogao bi sam platiti 17 krunidbi i svih popratnih događaja na njima...

Ipak, postoje i oni koji podržavaju da javnost snosi troškove...

- To je državni događaj. Krunidba nije potrebna, on je kralj automatski postao nakon smrti kraljice Elizabete II. To je vjerojatno razlog zašto druge države nemaju tu tradiciju. Ali pitati kralja da plati sam svoju ceremoniju... To bi bilo čudno - veli za Time Richard Fitzwilliams, stručnjak za kraljevsku obitelj.

Dodajmo kako ni Buckinghamska palača ni britanska Vlada nisu komentirali cijenu krunidbe i popratnih događaja. Ali većina britanskih medija izašla je s minimalnom cijenom od 125 mil. dolara....

Krunidba kraljice Elizabete, primjerice, stajala je 1,5 mil. funti, ali kad to podesimo u današnje vrijeme, dolazimo do iznosa od oko 50 mil. dolara...

