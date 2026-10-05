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Charles smislio kako da pomiri sinove Williama i Harryja?

Piše Magdalena Mucić,
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Charles smislio kako da pomiri sinove Williama i Harryja?
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Foto: Toby Melville
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Povodom 30. godišnjice smrti princeze Diane, kralj Charles je sa svojim osobljem navodno došao na ideju koja bi mogla ublažiti raskol među njegovim sinovima

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Kralj Charles svađu među sinovima navodno bi mogao riješiti misom u čast njihove pokojne majke, princeze Diane. Naime, sljedećeg kolovoza obilježit će se 30. godišnjica smrti pokojne princeze od Walesa, a monarh se 'nije usprotivio' održavanju mise za svoju bivšu suprugu, piše Daily Mail. 

Foto: PA/PA Images/PIXSELL

Kolumnist Ephraim Hardcastle kazao je kako bi misa bila slična onoj održanoj 2007. u kapeli Kraljevske garde u vojarni Wellington, povodom desete godišnjice princezine smrti, kada su izvođene njezine omiljene pjesme, a Harry je održao govor u njezinu čast. Iako su braća odbacila svaku mogućnost zajedničkog djelovanja, vjerski bi događaj to mogao promijeniti, smatra Hardcastle. Neki su britanski komentatori ideju o misi za Dianu ocijenili puno dostojanstvenijom od snimanja dokumentarca o kojem Harry razmišlja i kojih će biti mnoštvo povodom 30. godišnjice Dianine smrti. Princ William navodno je odbio sudjelovati u nekoliko dokumentaraca. Svaki projekt u kojem bi William sudjelovao, mogao bi se protumačiti kao konkurencija onome što Harry radi. Misa bi pak bila dostojanstven način prisjećanja na majku na kojem bi mogla sudjelovati oba brata. 

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Suprotno pisanju Daily Maila, kraljevska stručnjakinja Kinsey Schofield prošlog je mjeseca za PageSix rekla da je William digao ruke od Harryja.

Queen Elizabeth II death
Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

- On ima vlastitu obitelj koju mora zaštititi i svoje odgovornosti kao princ od Walesa. Prisutnost Sussexovih uvijek će stvarati buku i odvlačiti pažnju, kazala je. S njom se slaže i novinar Tom Sykes koji smatra kako do susreta braće neće doći. 

William i Harry posljednji su put bili na istom događaju 2024. godine, na pogrebu njihova ujaka, lorda Roberta Fellowesa, u Snettishamu u Norfolku, no, navodno nisu razgovarali. Prije toga, braća su se zajedno pojavila 2021. godine, kada su otkrila kip Diane u vrtovima Kensingtonske palače, podignut u čast njezina 60. rođendana. Harry je u intervjuu za BBC u svibnju 2025. izrazio želju za pomirenjem s članovima svoje obitelji, pet godina nakon što su on i Markle (45) napustili Ujedinjeno Kraljevstvo i odrekli se svojih kraljevskih dužnosti.

King Charles III coronation
Foto: Matthew Fearn/PRESS ASSOCIATION

- Volio bih se pomiriti sa svojom obitelji. Nema smisla nastavljati se više svađati, život je dragocjen, rekao je tada, dodajući da 'ne zna koliko će još dugo' njegov otac biti živ. Vojvoda od Sussexa od tada se u više navrata susreo s Charlesom, koji je početkom 2024. javno objavio da mu je dijagnosticiran rak.

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