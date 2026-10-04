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RASKOL U OBITELJI

Nekad su bili jako bliski: Kate je jednom rečenicom otkrila što misli o princu Harryju i Meghan

Piše 24sata,
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Nekad su bili jako bliski: Kate je jednom rečenicom otkrila što misli o princu Harryju i Meghan
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Duke and Duchess of Sussex statement | Foto: Paul Grover/Press Association/PIXSELL
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Princeza Kate navodno je donijela oštar sud o princu Harryju i Meghan Markle, ističući da im se ne može vjerovati, dok se kraljevska obitelj fokusira na dužnosti i ignorira obiteljsku dramu

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Odnos princeze od Walesa i vojvode od Sussexa nekada je bio ispunjen smijehom i povjerenjem, a Harry je Kate često nazivao sestrom koju nikada nije imao. Međutim, najnovija saznanja pokazuju koliko su se stvari promijenile nakon brojnih obiteljskih razmirica i javnih istupa. Supruga princa Williama danas ima potpuno drugačiji stav o svom šogoru i njegovoj supruzi.

Prema riječima kraljevskog urednika Russella Myersa u njegovoj novoj knjizi, princeza Kate donijela je jasan sud o Harryju i Meghan Markle nakon njihovog poznatog intervjua s Oprom Winfrey. Njezino mišljenje o njima može se svesti na vrlo oštru i izravnu izjavu.

FILE PHOTO: Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey
FILE PHOTO: Meghan and Harry give interview to Oprah Winfrey | Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

​- Ne može im se vjerovati - navodno je zaključila buduća kraljica.

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Izvori bliski palači potvrđuju da su Kate i princ William odlučili usvojiti vrlo staromodan kraljevski pristup koji se temelji na obavljanju dužnosti i ignoriranju svake obiteljske drame. Kraljevski stručnjaci tvrde kako vojvoda i vojvotkinja od Sussexa trenutno nisu prioritet za princa i princezu od Walesa, koji su usmjereni na budućnost i odbijaju javne sukobe.

Duke and Duchess of Sussex statement
Duke and Duchess of Sussex statement | Foto: Paul Grover/Press Association/PIXSELL

Autor Omid Scobie ističe da Kate više ne preuzima ulogu mirotvorke između zavađene braće te da ima vrlo malo veze s njihovim trenutnim odnosom. Stručnjaci ocjenjuju da šutnja Williama i Kate jasno pokazuje njihovu odlučnost da se drže podalje od problema koje donosi povratak Sussexa.

Od suza zbog haljina do potpunog razdora

Napetosti su počele i prije samog odlaska Harryja i Meghan iz Ujedinjenog Kraljevstva, a jedan od prvih sukoba dogodio se uoči njihovog vjenčanja. Problem je nastao oko haljina za djeveruše, među kojima je bila i princeza Charlotte, što je dovelo do velikog nesporazuma između dviju šogorica.

Wimbledon 2019 - Day Twelve - The All England Lawn Tennis and Croquet Club
Wimbledon 2019 - Day Twelve - The All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

Iako je prvotno objavljeno da je Meghan rasplakala Kate, vojvotkinja od Sussexa je u intervjuu ispričala suprotnu priču. Kasnije je i sam Harry u svojim memoarima napisao da je Kate bila ljuta jer je morala čekati odgovor o krojaču te je inzistirala da se sve haljine iznova naprave.

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Objavljivanje ovakvih osobnih detalja u memoarima samo je dodatno narušilo nekada blizak odnos. Prema pisanju britanskih medija, Harry i Meghan su u kolovozu iznenadili javnost najavom povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, a njihova djeca Archie i Lilibet već su upisana u britanske škole.

Duke and Duchess of Sussex - Royal Highlights
Duke and Duchess of Sussex - Royal Highlights | Foto: Mike Egerton/PA Images/PIXSELL

Unatoč ovom velikom povratku, pomirenje s Williamom i Kate čini se vrlo malo vjerojatnim, a kraljevska obitelj nastavlja sa svojim dužnostima ostavljajući privatne sukobe po strani.

Queen Elizabeth II death
Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO
*uz korištenje AI-ja
 

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