Princeza Kate navodno je donijela oštar sud o princu Harryju i Meghan Markle, ističući da im se ne može vjerovati, dok se kraljevska obitelj fokusira na dužnosti i ignorira obiteljsku dramu
Nekad su bili jako bliski: Kate je jednom rečenicom otkrila što misli o princu Harryju i Meghan
Odnos princeze od Walesa i vojvode od Sussexa nekada je bio ispunjen smijehom i povjerenjem, a Harry je Kate često nazivao sestrom koju nikada nije imao. Međutim, najnovija saznanja pokazuju koliko su se stvari promijenile nakon brojnih obiteljskih razmirica i javnih istupa. Supruga princa Williama danas ima potpuno drugačiji stav o svom šogoru i njegovoj supruzi.
Prema riječima kraljevskog urednika Russella Myersa u njegovoj novoj knjizi, princeza Kate donijela je jasan sud o Harryju i Meghan Markle nakon njihovog poznatog intervjua s Oprom Winfrey. Njezino mišljenje o njima može se svesti na vrlo oštru i izravnu izjavu.
- Ne može im se vjerovati - navodno je zaključila buduća kraljica.
Izvori bliski palači potvrđuju da su Kate i princ William odlučili usvojiti vrlo staromodan kraljevski pristup koji se temelji na obavljanju dužnosti i ignoriranju svake obiteljske drame. Kraljevski stručnjaci tvrde kako vojvoda i vojvotkinja od Sussexa trenutno nisu prioritet za princa i princezu od Walesa, koji su usmjereni na budućnost i odbijaju javne sukobe.
Autor Omid Scobie ističe da Kate više ne preuzima ulogu mirotvorke između zavađene braće te da ima vrlo malo veze s njihovim trenutnim odnosom. Stručnjaci ocjenjuju da šutnja Williama i Kate jasno pokazuje njihovu odlučnost da se drže podalje od problema koje donosi povratak Sussexa.
Od suza zbog haljina do potpunog razdora
Napetosti su počele i prije samog odlaska Harryja i Meghan iz Ujedinjenog Kraljevstva, a jedan od prvih sukoba dogodio se uoči njihovog vjenčanja. Problem je nastao oko haljina za djeveruše, među kojima je bila i princeza Charlotte, što je dovelo do velikog nesporazuma između dviju šogorica.
Iako je prvotno objavljeno da je Meghan rasplakala Kate, vojvotkinja od Sussexa je u intervjuu ispričala suprotnu priču. Kasnije je i sam Harry u svojim memoarima napisao da je Kate bila ljuta jer je morala čekati odgovor o krojaču te je inzistirala da se sve haljine iznova naprave.
Objavljivanje ovakvih osobnih detalja u memoarima samo je dodatno narušilo nekada blizak odnos. Prema pisanju britanskih medija, Harry i Meghan su u kolovozu iznenadili javnost najavom povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, a njihova djeca Archie i Lilibet već su upisana u britanske škole.
Unatoč ovom velikom povratku, pomirenje s Williamom i Kate čini se vrlo malo vjerojatnim, a kraljevska obitelj nastavlja sa svojim dužnostima ostavljajući privatne sukobe po strani.
*uz korištenje AI-ja
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