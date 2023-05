Charles želi izbaciti nastranog brata iz Windsora, ali to može napraviti samo jedna osoba...

Najdraži sin pokojne kraljice Elizabete II., princ Andrew (63), unatoč zahtjevima koje mu je uputio stariji brat, kralj Charles III (74) ne želi napustiti Royal Lodge.

Nakon što je Andrew ponovno odbio napustiti svoju vilu u Windsoru, Charlesu ponestaje opcija kako bi ga iselio. Rezidencija Royal Lodge postala je najveći razlog za svađu između dvojice braće i to nakon što je Andrew odlučio zanemariti kraljeve zahtjeve da napusti posjed s trideset spavaćih soba.

Kuća, koja se nalazi na popisu kraljevske imovine i nalazi se unutar Windsora, bila je Andrewov dom puna dva desetljeća, no Charles ga želi iseliti kako bi u njega smjestio princa i princezu od Walesa.

No, Andrew se vadi na to je potpisao s njihovom majkom, pokojnom kraljicom Elizabetom II, dugogodišnji najam imanja vrijedan 30 milijuna funti, na kojem živi s bivšom suprugom Sarah Ferguson.

Prema pričama Andrewovih prijatelja, ugovor o najmu biti će aktivan još nekoliko desetljeća, a ovlasti da ga izbaci ima samo jedna osoba u Velikoj Britaniji, a to nije njegov brat, kralj Charles III, već ministar financija.

- Zakup se vodi na vojvodino ime, tako da mu ga nitko ne može oduzeti. To je dugi najam i preostalo mu je 80 do 90 godina, a ovo je potpisano između njega i Crown Estatea, stoga to nije pitanje za kralja, već za kancelara državne blagajne. Jedini način da ga natjerate da se iseli bio bi ako bi se postigao dogovor, tada bi morao pristati - rekao je prijatelj princa za The Mirror.

Svađa između dvojice braće traje već mjesecima, a sve se dodatno pogoršalo s prvim financijskim izvješćima koje je kralj dobio na uvid, a koje pokazuju da je imovina preskupa za održavanje, što se kosi sa Charlesovim željama da smanji kraljevski proračun.