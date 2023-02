Kralj Charles prestaje financirati brata? Princ Andrew mogao bi ostati bez prihoda i odseliti se...

Vojvoda od Yorka, princ Andrew (63) pribojava se da bi mogao izgubiti svoj luksuzni dom u Windsoru ako mu njegov brat, kralj Charles III. (74), odluči ukinuti financiranje.

Andrew nema dovoljno novca da bi pokrio troškove održavanja golemog posjeda Royal Lodgea, a svojim je poznanicima, prema saznanju Sunday Timesa i britanskih tabloida, rekao da će se možda morati iseliti do rujna.

Foto: Steve Parsons/PRESS ASSOCIATION

Royal Lodge je vila s 30 soba, smještena na 98 hektara u Windsoru, a u kojoj on živi od 2003. Prema izvješćima, Andrew većinu vremena provodi gledajući televiziju ili jašući konje.

Foto: POOL/REUTERS

Najstariji od kraljevske braće povukao se iz javnog života 2019. nakon katastrofalnog intervjua za Newsnight BBC-a tijekom kojega su ga ispitivali o prijateljstvu s pokojnim milijarderom i pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Odstupio je s kraljevskih dužnosti, a kratko prije smrti kraljice Elizabete II., Charles je dao do znanja da se Andrew više nikada neće vratiti u javnost.

Foto: TIM GRAHAM/PRESS ASSOCIATION

On je primao oko 249 000 funti godišnje od svoje majke sve do njene smrti u rujnu, a budžet će se mijenjati krunidbom Charlesa. Članovi kraljevske obitelji obaviješteni su da će on napraviti rezove te da zbog toga mogu očekivati manje novca.

To će se odnosit i na Andrewa čiji je jedini poznati godišnji prihod skromna mirovina od Kraljevske mornarice.

Foto: PETER NICHOLLS

- Nije izričito izbačen, ali očekuje se da si neće moći priuštiti održavanje - rekao je jedan izvor.

Foto: POOL

- Rečeno im je da će njihova subvencija, vitalna za održavanje Royal Lodgea, biti smanjena u travnju - otkrio je prijatelj za Daily Mail.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU: GAY PAR NA SPOJU NA SLIJEPO

Najčitaniji članci