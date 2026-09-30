Charlie i Martin Sheen u novoj seriji ponovno glume oca i sina

Charlie i Martin Sheen novu humorističnu seriju 'Happy Jack' za AMC počinju snimati početkom sljedeće godine, a u njoj će glumiti oca i sina. Prva sezona imat će šest epizoda i snimat će se pred publikom uživo u studiju Warner Bros. Studios, i to u istom studiju u kojem se snimala kultna serija 'Prijatelji', javlja Variety.

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Prema službenom opisu serije, Charlie Sheen glumit će Jacka, pomalo nesposobnog i neozbiljnog muškarca koji se cijeli život nekako snalazi. Ima dvije kćeri, Kate i Sam, iako je za njihov odgoj više zaslužan njegov otac kojeg će glumiti Martin Sheen. Kate vodi Jackovu tvrtku i pokušava ga držati na pravom putu, dok je Sam divlja i nepredvidiva – baš poput svog oca. Kada se Sam vrati kući kako bi obitelji predstavila novog dečka, Jack se šokira doznavši da je Paul - bivši investicijski bankar koji je postao životni guru - njegov vršnjak. Isprva je šokiran, ali ubrzo shvaća da mora donijeti važnu odluku. Hoće li i dalje misliti samo na sebe ili će prihvatiti posljednju priliku da zaista postane dio života svojih kćeri?

Jim Patterson i Matt Ross autori su serije, izvršni producenti i showrunneri. Charlie Sheen također je izvršni producent, kao i Todd Christopher, Eric Tannenbaum, Kim Tannenbaum i Jason Wang iz kompanije The Tannenbaum Company te 20th Television . Seriju producira AMC Studios.

- S Charliejem sam prije mnogo godina radio na seriji 'Spin City' i on je jedinstven talent koji je obilježio ekran u nekim od najnezaboravnijih filmova i televizijskih serija svih vremena. Oduševljeni smo ovom serijom sjajnog kreativnog tima predvođenog Jimom Pattersonom i Mattom Rossom te obitelji Tannenbaum. Ovo je definitivno nešto novo za AMC i jedva čekamo da je sljedeće godine predstavimo gledateljima, rekao je Dan McDermott, glavni direktor za sadržaj AMC Global Media i predsjednik AMC Studiosa.

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Charlie i Martin Sheen zajedno su glumili u seriji 'Anger Management' u kojoj su također glumili oca i sina te 'Dva i pol muškarca' za koju je stariji Sheen nominiran za Emmyja. Glumili su skupa i u filmovima 'Wall Street' i 'No Code of Conduct', 'Cadence', 'Free Money' i 'Hot Shots! Part Deux'.

- Oduvijek sam slušao da se trenuci koji su doista važni događaju kada je za to vrijeme. Dobri ljudi iz AMC-a odigrali su veliku ulogu u tome da odluče kako je taj trenutak upravo sada. Nije tajna da je prošlo neko vrijeme i oduševljen sam što se vraćam na televiziju na tako smislen način, i to u jednako sjajnoj seriji. Ekipa se ponovno okupila - dovoljno je reći da je vrijeme da ljudima damo ono što žele, rekao je Charlie Sheen.