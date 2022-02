Charlize Theron (46) i Tom Hardy (44) zvijezde su višestruko Oscarom nagrađenog filma 'Mad Max: Fury Road' iz 2015., a čini se da je tijekom snimanja bilo netrpeljivosti među glavnim zvijezdama. Napeti odnosi i žestoke svađe opisao je Kyle Buchanan, novinar New York Timesa u knjizi 'Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road'.

- Tom Hardy je bahati agresivac i p***a. Bojim ga se i želim zaštitu - rekla je Charlize u trenutku kad su napetosti između glavnih glumaca bile na vrhuncu.

U knjizi autor tvrdi da su glumci od početka bili hladni jedno prema drugome, te nisu mogli nikako naći zajednički jezik. Njihove svađe ubrzo su postale učestale, a Charlize je bila bijesna jer je Tom uvijek kasnio na jutarnja snimanja.

- Dogovor za snimanje bio je u osam sati ujutro. Charlize je stigla tamo točno u osam, spremila se za ulogu i sjela u War Rig, znajući da Tom nikada neće biti tamo u osam, iako su ga posebno zamolili da dođe na vrijeme. Bio je poznat po tome što ujutro nikad nije stigao na vrijeme. Ako je snimanje bilo dogovoreno za ujutro, zaboravi - neće se pojaviti - ispričao je snimatelj Mark Goellnicht.

Naime, Charlize je za vrijeme snimanja postala majka, pa ju je gubljenje vremena na setu strašno frustriralo. Nakon nekog vremena, Charlize je tražila producenticu da bude uz nju kako bi se osjećala sigurnijom na setu uz Hardyja. Unatoč lošim odnosima, glumci su uspjeli snimiti film do kraja, a nakon nekog vremena glumci su se osvrnuli na period snimanja megauspješnog filma.

- Kad pogledam unazad, nisam imala previše empatije kako bi shvatila da ni njemu nije bilo lako zamijeniti Mela Gibsona (66) Vjerujem da smo i zbog mojih osobnih strahova izgradili zidove kako bi se zaštitili, umjesto da smo prišli jedno drugome i rekli: 'ovo je strašno za oboje. Probajmo poštovati jedno drugo'. Živjela sam u strahu, nikad nisam snimala ništa slično - ispričala je Theron, a Hardy se složio:

- Mislim da sam se previše uživio u film, a pritisak na oboje bio je prejak u pojedinim trenucima. Ono što je njoj bilo potrebno bio je partner s puno više iskustva od mene. Volim misliti da bi sve bilo drugačije da sam kao sada – stariji i ružniji - zaključio je.