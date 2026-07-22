Charlize Theron iskomentirala je guzu oženjenog Matta Damona

Charlize Theron koja zajedno s Mattom Damonom glumi u novom filmu Christophera Nolana 'Odiseja' u nedavnom razgovoru za ET nije skrivala vlastito oduševljenje s njegovom fizičkom pripremom za ulogu u filmu. Matt Damon u epskom spektaklu glumi grčkog kralja Odiseja, a Theron je tijekom promocije filma prokomentirala njegov izgled.

- Vidjela sam ga bez kostima. Nevjerojatan je, zaista nevjerojatan. Gledam ga na čudan način. Doslovno mu buljim u stražnjicu. Ne bih to smjela, potpuno je pogrešno. Ali da, izgledao je sjajno - rekla je glumica.

Foto: Isabel Infantes

Za ulogu Odiseja, Matt Damon (55) prošao je zahtjevnu fizičku pripremu pa je tako izgubio 15 kilograma, smanjivši težinu s 91 na 76 kilograma posvetivši se intenzivnom treningu.U razgovoru za People, Damon je objasnio detalje priprema za trosatni film koji obiluje scenama borbe gdje do izražaja dolaze njegovi mišići.

- Cilj je bio postići vrhunsku formu, a to je zahtijevalo promjenu prehrane i životnog stila. Moraš biti vrlo discipliniran oko svega što unosiš u tijelo. Prestao sam jesti mnoge stvari poput glutena - rekao je Matt Damon.

Foto: Isabel Infantes

Uz Damona i Theron, u filmu glume i Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Samantha Morton i mnogi drugi, a otkriveno je i koliko su iznosili honorari glumaca.

- Sjajno je iskustvo. Svi u ovom filmu su izvrsni. Mislim da je to snaga Christophera Nolana. On precizno zna kako odabrati glumce - rekla je Theron.