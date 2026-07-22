Pogledajte koliko su po sceni zaradili glumci filma 'Odiseja'

'Odiseja', nova ekranizacija Homerova epa navodno je koštala 250 milijuna dolara (oko 215 milijuna eura), a na kino blagajnama je dosad zaradila 264 milijuna dolara (oko 227 milijuna eura). Objavljeni su i neslužbeni podaci o honorarima zvjezdane glumačke postave, kao i izračun koliko su navodno zaradili po svakoj sceni. Glavne uloge tumače Matt Damon i Tom Holland, a Times Entertainment objavio je navodne iznose koje su za film dobili oni i ostali članovi glumačke ekipe.

Matt Damon

Foto: Isabel Infantes

Matt Damon (55) u filmu utjelovljuje glavnog lika Odiseja pa tako ima i najviše snimljenih scena, njih čak 46! Damon je dobio najveći honorar od 15 milijuna dolara (oko 12,9 milijuna eura), a prema tome po svakoj sceni je zaradio više od 326 tisuća dolara (oko 280 tisuća eura).

Tom Holland

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Mladi britanski glumac, Tom Holland (30), u filmu glumi Odisejeva sina, Telemaha, a pojavljuje se u 24 scene. Njegov ukupan honorar navodno iznosi 10 milijuna dolara (približno 8,6 milijuna eura) te je prema računici on po sceni zaradio oko 416.666 dolara (oko 358 tisuća eura).

Zendaya

Foto: Isabel Infantes

Hollandova supruga i zvijezda 'Euforije', Zendaya (29), glumi božicu Atenu te se pojavljuje u svega šest scena, no njezin honorar iznosi oko 5 milijuna dolara (oko 4,3 milijuna eura). Iako ima malo scena, Zendayina zarada po sceni iznosila je oko 833.333 dolara (oko 716 tisuća eura).

Anne Hathaway

Foto: Isabel Infantes

Anne Hathaway (43) glumi Odisejevu suprugu Penelopu i pojavljuje se u 16 scena, a za ulogu je navodno plaćena između 4 i 5 milijuna dolara (oko 3,4 do 4,3 milijuna eura). To znači da je po sceni zaradila oko 312.500 dolara (oko 269 tisuća eura).

Robert Pattinson

Foto: Isabel Infantes

Robert Pattinson (40) u filmu glumi Antinoja, jednog od Penelopinih prosaca koji pokušava zauzeti Odisejevo mjesto. Glumi u 14 scena te je zaradio oko šest milijuna dolara (5,2 milijuna eura) što je približno 428.571 dolara (oko 368 tisuća eura) po sceni.

Elliot Page

Foto: Isabel Infantes

Elliot Page tumači lik Sinona, grčkog vojnika povezanog s Odisejem tijekom Trojanskog rata. Elliot se pojavljuje u šest scena, a za svoju ulogu navodno je zaradio 1,5 milijuna dolara (oko 1,3 milijuna eura). Njegova zarada po sceni tako iznosi oko 250 tisuća dolara (oko 215 tisuća eura).