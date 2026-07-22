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LIJEPA ZARADA

Pogledajte koliko su po sceni zaradili glumci filma 'Odiseja'

Piše Maša Mai Čigir,
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Pogledajte koliko su po sceni zaradili glumci filma 'Odiseja'
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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
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Novi film Christophera Nolana, "Odiseja", u samo tjedan dana prikazivanja u kinima premašio je iznos uložen u produkciju

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'Odiseja', nova ekranizacija Homerova epa navodno je koštala 250 milijuna dolara (oko 215 milijuna eura), a na kino blagajnama je dosad zaradila 264 milijuna dolara (oko 227 milijuna eura). Objavljeni su i neslužbeni podaci o honorarima zvjezdane glumačke postave, kao i izračun koliko su navodno zaradili po svakoj sceni. Glavne uloge tumače Matt Damon i Tom Holland, a Times Entertainment objavio je navodne iznose koje su za film dobili oni i ostali članovi glumačke ekipe.

Matt Damon 

"The Odyssey" world premiere in London
Foto: Isabel Infantes

Matt Damon (55) u filmu utjelovljuje glavnog lika Odiseja pa tako ima i najviše snimljenih scena, njih čak 46! Damon je dobio najveći honorar od 15 milijuna dolara (oko 12,9 milijuna eura), a prema tome po svakoj sceni je zaradio više od 326 tisuća dolara (oko 280 tisuća eura). 

Tom Holland

THE_ODYSSEY-FILM-LMK110-26
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Mladi britanski glumac, Tom Holland (30), u filmu glumi Odisejeva sina, Telemaha, a pojavljuje se u 24 scene. Njegov ukupan honorar navodno iznosi 10 milijuna dolara (približno 8,6 milijuna eura) te je prema računici on po sceni zaradio oko 416.666 dolara (oko 358 tisuća eura).

Zendaya 

"The Odyssey" world premiere in London
Foto: Isabel Infantes

Hollandova supruga i zvijezda 'Euforije', Zendaya (29), glumi božicu Atenu te se pojavljuje u svega šest scena, no njezin honorar iznosi oko 5 milijuna dolara (oko 4,3 milijuna eura). Iako ima malo scena, Zendayina zarada po sceni iznosila je oko 833.333 dolara (oko 716 tisuća eura).

Anne Hathaway

"The Odyssey" world premiere in London
Foto: Isabel Infantes

Anne Hathaway (43) glumi Odisejevu suprugu Penelopu i pojavljuje se u 16 scena, a za ulogu je navodno plaćena između 4 i 5 milijuna dolara (oko 3,4 do 4,3 milijuna eura). To znači da je po sceni zaradila oko 312.500 dolara (oko 269 tisuća eura).

Robert Pattinson

"The Odyssey" world premiere in London
Foto: Isabel Infantes

Robert Pattinson (40) u filmu glumi Antinoja, jednog od Penelopinih prosaca koji pokušava zauzeti Odisejevo mjesto. Glumi u 14 scena te je zaradio oko šest milijuna dolara (5,2 milijuna eura) što je približno 428.571 dolara (oko 368 tisuća eura) po sceni.

Elliot Page

"The Odyssey" world premiere in London
Foto: Isabel Infantes

Elliot Page tumači lik Sinona, grčkog vojnika povezanog s Odisejem tijekom Trojanskog rata. Elliot se pojavljuje u šest scena, a za svoju ulogu navodno je zaradio 1,5 milijuna dolara (oko 1,3 milijuna eura). Njegova zarada po sceni tako iznosi oko 250 tisuća dolara (oko 215 tisuća eura).

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