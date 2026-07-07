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VRUĆI KADROVI

Charlize Theron grudi prekrivala rukama uoči premijere filma

Piše Maša Mai Čigir,
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Charlize Theron grudi prekrivala rukama uoči premijere filma
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Foto: Instagram
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Charlize Theron iznenadila je pratitelje novom fotografijom na kojoj pozira u toplesu, a gole grudi prekriva rukama

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Holivudska zvijezda, Charlize Theron (50), pokazala je kako prkosi godinama najnovijom fotografijom na Instagramu koja je nastala netom prije svjetske premijere njenog novog filma 'Odiseja' u Londonu.

Poznata oskarovka trenutno promovira najnoviji film koji se temelji na Homerovom epu, a Charlize u filmu glumi moćnu i tajanstvenu čarobnicu Circe. Prije nego što je zakoračila na crveni tepih, glumica je podijelila najnoviju vruću fotografiju. Charlize na fotki izgleda nevjerojatno skrivajući gole grudi svojim rukama dok joj je kosa bila počešljana unazad, a na usnama je imala upečatljivo crveni ruž.

"The Odyssey" world premiere in London
Foto: Isabel Infantes

'Odiseja' do sada najskuplji film Christophera Nolana, s impozantnim proračunom od 250 milijuna dolara, a sniman je ekskluzivno na IMAX 70 mm kamere. Snimanja su se odvijala u Maroku, Grčkoj, Italiji, Škotskoj, Islandu i Zapadnoj Sahari. Uz Charlize u filmu glume i Anne Hathaway, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson te mnogi drugi.

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Na londonskoj premijeri Charlize je pokazala svoj besprijekoran izgled odabravši zapanjujuću crnu haljinu. Haljina je imala visoki prorez do bedra, koji je isticao njezine utegnute noge. Charlize je poznata po svom bezvremenskom izgledu i nevjerojatnom tijelu. Filmska zvijezda održava vitku figuru kombinacijom pilatesa, power yoge i spinninga.

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