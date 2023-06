Charlotte iz Seksa i grada o epizodama koje je mrzila: 'Stvarno sam bila bijesna...'

Glumica Kristin Davis (58), poznata po ulozi Charlotte York u seriji Seks i grad za The Telegraph komentirala je seriju i njezin nastavak te se prisjetila trenutaka u seriji koji joj se nisu svidjeli.

Kazala je kako joj je smetalo što je morala obuzdavati Charlottein temperament.

- Lude stvari su joj se događale i pitala sam se: 'Zašto se ne naljuti?' Tko se ne naljuti, pogotovo ako joj ljudi vrište psovke u lice tijekom seksa. Sjećate se te epizode? Stvarno sam to mrzila. Odglumila sam to samo zato što je Cynthia Nixon, koja glumi Mirandu, mislila da je to smiješno. Ali bila sam bijesna - ispričala je Kristin.

Mislila je na epizodu treće sezone kada se viđala s Alexanderom Lemleyjem.

Kaže da je rekla na snimanju serije da Charlotte zasigurno mora biti tajni ubojica s obzirom na svoje ponašanje.

- To ljudi rade kada ne mogu osjetiti svoj bijes. Rekla sam im: 'Kad biste joj otvorili vrata ormara, ispadali bi dijelovi tijela svih muškaraca koje je potajno ubila. I bili bi zamotani u prozirnu foliju - rekla je Davis.

Kristin će se pojaviti i u nadolazećoj drugoj sezoni, čija premijera će biti prikazana uskoro.

Kim Cattrall, koja glumi Samanthu Jones, vratit će se u jednoj sceni.

- To je sjajno. Stvarno to mislim. Navodno je njezina scena snimljena negdje u garaži bez kontakta s ikim tako da je jedino mjesto gdje je mogu vidjeti moja dnevna soba kada se bude ta epizoda prikazivala - rekao je glumac Evan Handler, koji u seriji glumi Charlotteinog supruga.