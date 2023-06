Samantha će se pojaviti u filmu 'Seks i grad', ali su joj ispunili uvijete: Ne želim biti blizu njih

Glumica Kim Cattrall (66) vraća se u nastavak filma 'Seks i grad', kao Samantha, nakon niza spekulacija o toj njezinoj odluci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kim je potajno snimila pojavljivanje u seriji. Naime, dobro je poznata njezina odluka da ne glumi s kolegicama, naročito glavnom glumicom Sarah Jessicom Parker (58).

No, imala je više uvjeta za novo snimanje i pojavljivanje u drugoj sezoni koja se uskoro očekuje na HBO Max.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Prema izvorima, glumica je odbila snimanje sa svojim bivšim kolegicama Sarah Jessica Parker, Cynthijom Nixon i Kristin Davis, piše Page Six.

Također nije htjela biti na setu ili u istoj prostoriji s producentom Michaelom Patrickom Kingom, koji je jako dobar sa Sarah.

Bila su to dva uvjeta koja su joj sada ispunjena te se ona pojavljuje u novoj sezoni.

Foto: AFP

Prvi problemi u grupici od 4 prijateljice i glumice pojavile su se kad je Kim odbila biti u trećem filmu 'Seksa i grada' jer je smatrala da nije pošteno da Sarah Jessica Parker ima puno veći honorar od njih tri. Tako treći film nije ni snimljen, već samo dva. Priča se nastavlja kroz seriju 'And just like that...', u kojoj nema Samanthe, odnosno ona živi u Londonu.

Izvor također otkriva da je sada Kim dobila veliki honorar jer se opirala sudjelovanju u seriji, pa je na kraju pobjeda ipak njezina.

Naime, mnogima je lik Samanthe najdraži, njezine intimne avanture s frajerima dio su njezina super zabavnog lika, stoga nije čudo da su je producenti uporno htjeli nekako vratiti u seriju.