Chef Mario Mandarić skrivao je ozbiljan problem s nogom: 'Bila je hitna, dugo sam ignorirao...'

Splitski chef Mario Mandarić i njegova partnerica Helena Naletilić svojom su izvedbom jivea osvojili 30 bodova u večerašnjem 'Plesu sa zvijezdama', no to nije bilo dovoljno za prolazak u sljedeću epizodu. Nakon što je žiri spasio Taru Thaller, a publika Maju Drobnjaković.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ipak, ono što je posebno iznenadilo gledatelje u večerašnjoj epizodi bilo je Mariovo priznanje da je imao velikih problema s ozlijedom noge.

Foto: NOVA TV

- Već nekih 7-8 dana me boli, ali ja to kao pravo muško ignoriram pa evo došlo je do toga da se više ne može ignorirat - odgovorio je Mario na pitanje voditeljice Tamare Loos.

Tamara ga je nakon toga pitala ukoliko je išao na hitnu, no rekao je da nije, već je hitna došla u studio.

Foto: NOVA TV

- Bili su tu i dali su mi injekciju - objasnio je Mario.

- Evo ja cijelo vrijeme čekam budući da znam malo od ranije, hoće li malo ići na to sažaljenje, ali on to skriva i neće i dalje ignorira. I hrabro si postupio, svaka čast - poručila mu je Tamara.

