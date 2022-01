Chef Melkior Bašić (36) dobio titulu 'gospodin Fatalni', a tijekom showa 'MasterChef' drugi članovi žirija koristili su svaku priliku kako bi se zbog te titule našalili s kolegom.

- Damir i Stipe su da, pili su mi krv, naslađivali su se, kad se ne javim, kad me zovu onda Damir pošalje, oprostite gospodin Fatalni možete mi se javiti tijekom dana, oni su to cijelo vrijeme u epizodama spominjali. - ispričao je Melkior za Dnevnik.hr.

Kaže da je na početku snimanja postojala trema, ali je zahvaljujući dobro društvu brzo zavladala ugodna atmosfera i iza kamera.

- Dobro smo se upoznali, kao što znate, nismo se znali, pa smo se lijepo prije MasterChefa puno družili, puno izlazili, puno papali, puno pričali o životu i tako smo se skompali i to se valjda osjetilo na televiziji i drago mi je da su to gledatelji prepoznali - otkrio je Melkior.

Unatoč popularnosti u medijima još uvijek se navikava na zanimanje javnosti i medija za njegov život, a kaže i da je bio iznenađen kad su mediji objavili njegovu zajedničku fotografiju sa suprugom.

- Ja sam kuhar u tome je fora, nisam ja ni fatalni, ni savršeni, ni lijepi, ni zgodni, ni slatki, ja sam kuhar i ja to tako gledam. Kad me netko tako zeza fatalni, mi se svi volimo šaliti na svoj račun, tako da slobodno, ja to tako gledam kao kroz šalu. - dodao je.