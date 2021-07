Ivan Pažanin (36) objavio je na društvenim mrežama fotografiju u kojoj kao Michael Phelps pliva morem.

- Ovde more uvik spasi, život krade, more vrati. Vrime prođe, al stoju sati. Tu san dite, to me hrani - napisao je chef pored fotke.

Vrlo brzo je prikupio nekoliko tisuća lajkova, a dobio je i brojne komplimente zbog napisanih stihova.

- I zato čuvaj me se mala, jer ja sam stari morski vuk - napisao je jedan pratitelj.

- Morski vuk - nadovezao se drugi

- Bravo Ivane, samo guštaj! - pisalo je u trećem komentaru.

Prošlog mjeseca objavio je fotku sa psićem Pjerom kojeg je nabavio prošle godine.

Nisu rijetki bili ni oni koji su u komentarima raznježeno tepali Pjeru. Podsjetimo, Ivan je psića nabavio prošle godine.

- Osjetio sam da je došlo vrijeme za to, jednostavno je bio prigodan trenutak, uspio sam se poslovno organizirati da se mogu baviti njime. Bila je to ljubav na prvi pogled. I ime je došlo spontano, čim sam ga vidio znao sam da će se zvati Pjer, pravi gospodin Dalmatinac - rekao je Pažanin tada za RTL.hr te dodao: - Sad se psu mogu dovoljno posvetiti, svakodnevicu sam ipak morao prilagoditi malo njemu, ali nije mi teško ništa.