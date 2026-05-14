Cher, Lepa Brena, Sam Smith i grupa Kiss stižu u idući TLZP

Nakon spektakularne desete epizode showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’, u kojoj su kandidati utjelovili neke od najvećih domaćih i svjetskih glazbenih zvijezda, pred gledateljima je nova večer prepuna iznenađenja, energije i transformacija koje će ih izbaciti iz zone komfora. U novoj epizodi omiljenog showa kandidati će uskočiti u neke od najšarolikijih i najzahtjevnijih glazbenih uloga dosad, a pozornicom će zavladati potpuno različiti glazbeni stilovi, karakteri i energije. Od velikih svjetskih diva i ekscentričnih pop zvijezda pa sve do legendarnih regionalnih izvođača.

Sven Pocrnić ovoga puta ulazi u osebujni svijet Sama Smitha. „U ovoj epizodi gljiva i ja smo se posvađali jer mi je dodijelila Sama Smitha i koliko god je on fenomenalan vokalist, neki njegovi dijelovi osobnosti možda su preradikalni za jednog pedagoga poput mene. Ali zadatak je takav kakav je i nosim se s tim kako znam i umijem“, kroz šalu najavljuje Sven.

Nakon pobjede u prošloj epizodi i eksplozivne transformacije u Damiana Davida, Lovro Juraga postaje jedna od najvećih svjetskih diva – Cher.

„Već imam iskustvo biti diva, od Josipe pa do Tajči, ali Cher je nekako posebna. Kad sam ju gledao, kod nje se čini kao da joj apsolutno ništa nije problem. Ona je sama sebi genijalna i mislim da se i ja tako trebam nositi. Publika od mene može očekivati još jednu dobru transformaciju, nadam se“, poručuje Lovro, a energičan nastup priprema Nora Ćurković koja će utjeloviti Psyja.

„Odličan je osjećaj biti Psy, baš sam sretna! Ova točka mi je teška zafrkancija, nemam tremu uopće. Baš ću se izguštati i isplesati s našim dragim plesačima. Jako me iznenadio njegov karakter jer sam mislila da je totalno otkačen i lud, a zapravo je super, pristojan i zabavan. Kad krene točka, bit ću na sve strane“, najavljuje Nora.

Veliku emociju donijet će Laura Sučec koja će na jedan dan postati Silvana Armenulić. „Izuzetno se lijepo osjećam i presretna sam zbog pjesme. Znam ju cijeli život i jedva čekam stati na pozornicu i otpjevati ju. Publika može očekivati jako puno emocija i jednu iskrenu Lauru“, kaže Laura.

Nakon muške transformacije u Željka Joksimovića, Doru Trogrlić sada čeka veliki vokalni izazov jer će se publici predstaviti kao Vanna. „Nitko ne može biti Vanna. Ona je definitivno među moje top tri pjevačice ikad u Hrvatskoj i jedva čekam ovu transformaciju. Dat ću sve od sebe, a sad koliko će to zvučati kao Vanna – vidjet ćemo“, iskreno priznaje Dora.

Nakon niza ženskih transformacija, David Balint kreće u potpuno drugačijem smjeru i postaje legendarna grupa Kiss. „Osjećam se ludo i baš sam sretan. Jedva čekam izaći na pozornicu. Publika od mene može očekivati vatren nastup, samo to ću reći“, poručuje Balint.

Jedna od najzabavnijih transformacija večeri svakako čeka Ivu Ajduković koja će utjeloviti člana žirija Marija Rotha i grupu Vigor. „Jako je zanimljivo biti naš Mario. Definitivno mi je izazovno jer u samo tjedan dana moram naučiti ovu pjesmu. Presing mi je jer je to ipak Mario i moram opravdati tu transformaciju, ali stvarno se nadam najboljem“, priznaje Iva, a nakon emotivne transformacije u Halida Bešlića, David Amaro uskače u cipele Lepe Brene i najavljuje pravi spektakl.

„Ja sam odrastao uz Brenu i osjećaj je vrhunski. Jedva čekam vidjeti kako je to biti Lepa Brena. Publika od mene može očekivati da ću se možda i šutnuti nogom u glavu kao Brena“, poručuje Amaro, a koji će kandidat u 11. epizodi osvojiti najveće simpatije žirija i publike te odnijeti pobjedu, ne propustite doznati ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!