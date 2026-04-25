NIJE PRVI PUT

Cher tražila skrbništvo nad sinom (49), ali sud ga odbio

Cher tražila skrbništvo nad sinom (49), ali sud ga odbio
Cher je ovog mjeseca zatražila skrbništvo jer tvrdi kako je njen sin 'teško onesposobljen' radi problema s mentalnim zdravljem i ovisnošću te da nije u stanju upravljati svojim financijama

Sud u Los Angelesu je odbio zahtjev pjevačice Cher (79) za uspostavom privremenog skrbništva nad imovinom njezinog sina Elijaha Bluea Allmana (49). Odluka je donesena jučer, a sutkinja je obrazložila kako ne vidi dovoljno hitan razlog za takvu mjeru, piše People.

Inače, Cher je ovog mjeseca zatražila skrbništvo jer tvrdi kako je njen sin 'teško onesposobljen' radi problema s mentalnim zdravljem i ovisnošću te da nije u stanju upravljati svojim financijama.

Sutkinja je zahtjev odbila bez prejudiciranja, što znači da ga glazbenica može ponovno podnijeti u budućnosti.

Na ročištu je sudjelovao i Elijah. Bio je na videopozivu iz psihijatrijske ustanove, u kojoj se nalazi dok se ne utvrdi njegova sposobnost za sudjelovanje u dva kaznena postupka koja se protiv njega vode u New Hampshireu.

Cher 15 godina nije znala da ima unuku, sin joj je tajio istinu

Osim toga, sutkinja je istaknula kako, budući da je Allman hospitaliziran i suočen s pravnim problemima, teško da će moći pristupiti novcu iz zaklade svog pokojnog oca, glazbenika Gregga Allmana.  Sljedeća isplata iz zaklade trebala bi mu sjesti 1. svibnja.

- Koliko razumijem, te se isplate događaju već godinama. Stoga, činjenica da je zahtjev podnesen dva tjedna prije sljedeće isplate, iako je taj raspored poznat odavno, po mojem mišljenju ne predstavlja nužno hitan slučaj - izjavila je sutkinja.

Cher je u zahtjevu istaknula kako sav nova koji Elijah dobije iz zaklade, odmah potroši na drogu. Sutkinja je na to dodala kako mnogi ljudi imaju pravnih i financijskih problema, no to ne znači odmah da trebaju skrbništvo.

- Mnogi se ne pojave na sudu pa se protiv njih donese presuda zbog ogluhe, a svejedno im ne treba skrbnik - tvrdi sutkinja.

Cher je prvi zahtjev za skrbništvom podnijela 2023. godine i tražila da ona bude jedini skrbnik. Povukla je zahtjev u rujnu 2024. godine, nakon čega su odvjetnici njena sina izjavili da ishod 'omogućuje strankama da se usredotoče na iscjeljenje i obnovu obiteljskih veza'.

Komentari 0
