NAPETA EPIZODA

Survivor napuštaju Leonarda i Srećko: Dala sam sto posto od sebe, ali nije bilo dovoljno

Foto: NOVA TV

Borba za osobni imunitet donijela je rasplet u oba plemena - u žutom je slavila Marina, a u zelenom Marko. U njihovom međusobnom srazu uspješnija je bila Marina

Admiral

Igra s lopticama u eliminacijskom duelu žutog tima u Survivoru presudila je Leonardi Tomić.

- Kad sam vidjela da igra nije na snagu, znala sam da mogu dati sto posto, ali nije bilo dovoljno - poručila je Leonarda nakon poraza, a u dvoboju Srećka i Miloša iz zelenog tima uspješniji je bio Miloš, dok se Srećko oprostio riječima: 'Dao sam sve od sebe... na kraju mogu reći da sam ponosan na sebe'.

Borba za osobni imunitet donijela je rasplet u oba plemena - u žutom je slavila Marina, a u zelenom Marko. U njihovom međusobnom srazu uspješnija je bila Marina, koja je time dodatno učvrstila svoju poziciju u završnici.

- Presretna sam što sam je osvojila. Laknulo mi je. Bila sam u zadnja dva duela i nije mi bilo lako - rekla je Marina, dodavši kako će prvo vidjeti tko će biti izglasan u nominacijama, pa će ona iskoristiti svoju moć da pošalje još jednog člana u eliminacijsku borbu.

Marko je istaknuo važnost svoje pobjede: 'Od prvog dana sam želio ogrlicu oko vrata, ne zato što sam se osjećao ugroženo, nego zbog samog osjećaja da je imam. Došla je u pravo vrijeme, kad se donose ključne odluke'.

Na plemenskom vijeću žuti su za eliminacijski dvoboj odabrali Leonardu s tri glasa.

- Očekivala sam da ću biti izglasana. Otvoreno sam o tome pričala, radije bih da ja idem nego bilo tko drugi - poručila je, dok je Marina za njezinu protivnicu izabrala Paulu.

- Očekivala sam ovo - kratko je komentirala Paula.

U zelenom timu većina glasova otišla je Srećku, a Marko je izravno nominirao Miloša.

- Od kad sam došao postoje grupice ljudi koje glasaju jedna za drugu - rekao je Srećko, dok je Miloš dodao: 'Došlo je moje vrijeme da idem u eliminacijsku arenu'.

Žuti tim time ima svoje četvrtfinaliste – Paulu, Marinu, Vanesu i Roka, a uskoro ćemo doznati i tko će to biti u zelenom timu.

