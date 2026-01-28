Obavijesti

NASILNI INCIDENT

Chris Brown ponovno na sudu zbog optužbi za brutalan napad

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Jack Taylor

R&B zvijezda suočava se s teškim optužbama za navodno ničim izazvan napad na glazbenog producenta, a snimke nadzornih kamera prikazuju dramatične trenutke nasilja

Američki pjevač Chris Brown (36) ponovno se našao u središtu ozbiljnog pravnog slučaja, nakon što je optužen za navodni brutalni napad u jednom od ekskluzivnih londonskih noćnih klubova. Ipak, unatoč težini optužbi, sud mu je dopustio povratak u Sjedinjene Američke Države uz visoku jamčevinu i niz strogih ograničenja.

Brown se danas pojavio na Sudu Southwark Crown u Londonu. Pjevač se već ranije izjasnio da nije kriv za kazneno djelo nanošenja stvarnih tjelesnih ozljeda te je zanijekao da je na javnom mjestu imao ofenzivno oružje – bocu. Također je odbacio i ozbiljniju optužbu za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

U.S. singer Chris Brown appears outside the Southwark Crown Court, in London
Foto: Jack Taylor

Prema optužbama, incident se dogodio 19. veljače 2023. u noćnom klubu Tape na Hanover Squareu u središtu Londona. Navodi se da je Brown više puta udario glazbenog producenta Abrahama Diawa bocom tekile po glavi. Istraga tvrdi da snimke nadzornih kamera dodatno prikazuju kako pjevač juri za producentom te ga udara rukama i nogama.

Brown je uhićen u svibnju nakon što je privatnim zrakoplovom sletio u Salford, čime je slučaj dobio i međunarodnu dimenziju.

Sud mu je ranije odobrio jamčevinu, ali pod iznimno strogim uvjetima. Među njima su uplata čak 6,7 milijuna dolara jamstva, predaja putovnice te zabrana kontakta s navodnim žrtvama, uključujući Diawa. Također mu je zabranjen odlazak u klub Tape. U slučaju kršenja bilo kojeg od uvjeta, Brown bi mogao izgubiti položeni iznos jamčevine.

192444886 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

No Chris Brown iza sebe ima niz nasilnih incidenata, a onaj s pjevačicom i njegovom tadašnjom djevojkom Rihannom 2009. godine okrenuo je njegovu karijeru na glavačke. Uoči dodjele Grammyja tada je fizički napao pjevačicu, koja je završila u bolnici s ozljedama lica. Brown je kasnije priznao krivnju za napad, dobio uvjetnu kaznu, društveno koristan rad i obvezni program protiv obiteljskog nasilja, dok je Rihanni određena zabrana prilaska.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Nakon toga nizali su se ispadi i pravni problemi. Godinama je bio povezan s tučnjavama, napadima i istragama u više gradova, uključujući New York, Washington i Los Angeles. Više puta je bio na rehabilitaciji zbog problema s bijesom i mentalnim zdravljem, a 2014. je osuđen na zatvorsku kaznu zbog kršenja uvjetne, no pušten je ranije. Medicinska dokumentacija iz tog razdoblja spominjala je bipolarni poremećaj, PTSP i druge poteškoće.

I nakon isteka uvjetne kazne suočavao se s novim optužbama za nasilje i seksualno zlostavljanje. Neki slučajevi su odbačeni zbog nedostatka dokaza, a neki su završili izvansudskim nagodbama. 

