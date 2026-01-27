Obavijesti

VELIKA ULOGA

Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Split: Ana Ursula Najev, splitska glumica i pjevačica | Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Poznata glumica progovorila je o životu s likom koji je prerastao televizijske okvire, posebnoj atmosferi na setu i uspjehu serije Kumovi

Serija Kumovi ponovno je potvrdila svoju popularnost ulaskom u finale nagrade Zlatni Studio u kategoriji TV serije godine, a jedan od njezinih najprepoznatljivijih likova zasigurno je Luce, koju već godinama utjelovljuje glumica Ana Uršula Najev. Dugogodišnje igranje iste uloge postalo je mnogo više od običnog glumačkog zadatka, rekla je za Dnevnik.hr.

Najev ističe kako je rad na seriji specifičan jer se lik ne gradi odjednom, već se razvija kroz godine, paralelno sa životom same glumice. Takav proces, priznaje, nalikuje vođenju dvostrukog života.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

"Uloga se s vremenom mijenja i iznenađuje vas, a vi nemate potpunu kontrolu nad tim promjenama. Lucin i moj život su se tijekom godina razvijali sličnom dinamikom. Na neki čudan način Luce mi je pomogla da učvrstim neka svoja uvjerenja, ali i da neka preispitam. Vjerujem da obje napredujemo", kaže glumica.

Iza ekipe serije su četiri godine snimanja, stotine epizoda i bezbroj zajedničkih trenutaka. Najev ističe kako joj je upravo to razdoblje donijelo i neke od najljepših životnih uspomena, koje je dijelila s kolegama s kojima je, kako kaže, razvila poseban odnos.

Dugotrajni suživot s likom, dodaje, donio joj je i veliku slobodu u glumačkom izrazu, ali i određena ograničenja.

"Znam kako Luce diše, govori, kako se ljuti i kako voli. Sloboda igre postoji, ali privatne emocije ne mogu uvijek prenijeti na lik jer ona ne bi reagirala kao ja. Ona je moja i ja sam njezina", opisuje.

Zagreb: Glumica Ana Uršula Najev
Zagreb: Glumica Ana Uršula Najev | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Uspjeh serije, koja već godinama zadržava visoku gledanost, Najev ne pripisuje samo scenariju, već prije svega ljudima iza projekta. Naglašava snažnu povezanost ekipe i atmosferu na setu koja, prema njezinim riječima, funkcionira poput velike obitelji.

"Naša privatna sinergija prenosi se i na ekran. Kad tome dodate izvrstan odabir glumaca, sjajne scenariste i predanu ekipu, dobri rezultati su logični. Svi se trude dati maksimum, bez obzira na ulogu u produkciji", poručuje.

