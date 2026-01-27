Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati

Sydney Sweeney (28) promovira svoju novu liniju donjeg rublja SYRN, a kako drugačije nego da pozira u njoj i pokazuje svoje atribute. Objavila je niz fotografija na društvenim mrežama i 'podigla temperaturu'.

U skladu s bijelom temom kampanje, Sydney je pozirala i u raskošnom čipkastom korzetu u praznom kazalištu, uoči službenog lansiranja kolekcije koje je planirano za srijedu. Na jednoj od fotografija glumica iz serije 'Euphoria' ostavlja malo toga mašti - ispod crvene premale majice pokazala je bijeli grudnjak. Na posljednjoj fotografiji, Sydney nosi sportski donji veš, ali i u tome izgleda besprijekorno.

Uz objavu je napisala:

- Tajna je konačno otkrivena… upoznajte SYRN. Ovo je donje rublje koje nosite za sebe - bez objašnjenja, bez isprike. SYRN dolazi 28. siječnja - napisala je.

Podsjetimo, zbog kampanje svoje linije donjeg rublja Sydney bi mogla imati problema sa zakonom. Prije nekoliko se dana potajno popela na kultni znak Hollywood te ga ukrasila grudnjacima. Cijeli incident snimljen je u sklopu promotivne kampanje, no čini se da glumica i njezin tim nisu imali sve potrebne dozvole za ono što su učinili.

Portal TMZ došao je u posjed snimke na kojoj se vidi Sweeney kako se, pod okriljem noći, penje po slovu "H" poznatog znaka. Produkcijski tim sve je snimao dok se glumica uspinjala s hrpom grudnjaka u rukama. Kada su se ona i njezina ekipa popele na vrh slova, razvukli su konopac za sušenje rublja i na njega objesili grudnjake. Na snimci se vidi kako glumica s velikim zadovoljstvom promatra svoje djelo. Sve možete pogledati OVDJE.

Jedan od investitora linije je i Jeff Bezos. Njegova supruga Lauren Sanchez Bezos komentirala je na društvenim mrežama glumičinu objavu te joj poslala podršku.