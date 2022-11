Chris Hemsworth na snimanju je dobio tešku vijest: Zbog gena mu prijeti Alzheimerova bolest

Glumac Chris Hemsworth (39), tijekom snimanja epizode serije 'Limitless', otkrio je da postoji velika šansa da u budućnosti dobije Alzheimerovu bolest.

POGLEDAJTE VIDEO:

Šanse su mu povećane za skoro 10 puta zbog kombinacije gena.

Chris u seriji istražuje načine produžavanja života i borbe protiv starenja, a u jednoj epizodi je saznao kako ima dvije kopije gena APOE6, po jednu od oba roditelja.

- Uzeli su sve moje krvne nalaze i napravili gomilu testova, a plan je bio da mi pred kamerom kažu sve rezultate i onda razgovaraju o tome kako mogu poboljšati stvari - ispričao je za Vanity Fair.

Foto: Instagram/On The JLo newsletter

- Peter Attia, koji je doktor za dugovječnost u toj epizodi i koji nadgleda velik dio serije, nazvao je kreatora Darrena i rekao: 'Ne želim mu to reći pred kamerama. Moramo obaviti izvanredni razgovor i vidjeti želi li on uopće da ovo bude u seriji. 'Bilo je prilično šokantno jer me nazvao i rekao mi - rekao je.

Hemsworth je ispričao kako nije znao što misliti u tom trenutku i treba li imati razloga za brigu, a serija mu je tada postala još važnija te kako on kaže 'dirljivija nego što je ikad mislili da će biti'.

Dodao je i kako APOE4 nije preddeterministički gen nego jaka indikacija.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Najčitaniji članci