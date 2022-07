Chris Hemsworth odbio je jesti meso prije poljupca s Natalie Portman: 'To je toliko pažljivo!'

Glumac Chris Hemsworth (38) nije htio jesti meso prije poljupca s Natalie Portman (41) u filmu Thor: Ljubav i Grom. Lijepa glumica je vegetarijanka gotovo čitav svoj život, a 2011. je postala veganka.

- Na dan snimanja scene poljupca, Hemsworth nije jeo meso tog jutra zbog toga što sam veganka. A inače jede meso skoro svakih pola sata - otkrila je Portman prilikom gostovanja u emisiji UK Capital FM radija.

S obzirom na to da je Chris konzumirao velike količine mesa tijekom proba, njegova pažljiva gesta tim više dobiva na značenju.

- To je bilo toliko pažljivo od njega. Nije da me ljuti ili da previše razmišljam o činjenici da jede meso, ali on je htio biti obziran. Jednostavno je jako dobra osoba - ispričala je Natalie koja za svog kolegu ima samo riječi hvale.

Podsjetimo, glumica je nedavno otkrila i kako je kao tinejdžerica u filmovima bila seksualizirana. Prvi filmski nastup imala je s 13 godina, kad je glumila Mathildu u filmu 'Leon profesionalac' iz 1994. Već tada je, kaže, seksualizacija bila normalna stvar.

- Dio toga proizlazi iz samih uloga i načina na koje su bile napisane, a dio od pisanja kritičara i novinara. Sjećam se, imala sam otprilike 13 godina i čitala sam prikaz filma u kojem sam glumila, a ondje su se spominjale moje grudi - rekla je Natalie, koja je upravo zbog toga usvojila neke obrambene mehanizme, poput odbijanja uloga koje uključuju seks.

