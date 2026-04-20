'SVE SAM JAČA'

Christina Applegate oglasila se prvi put nakon hospitalizacije

Piše Stela Kovačević,
Foto: Profimedia/Kirby Lee

Hvala vam na izljevima ljubavi i lijepih želja. Zdravstveni problemi su mi stalna pojava, ali ja sam jaka djevojka i svakim danom sam sve jača i bolja, rekla je

Glumica Christina Applegate (54) završila je u bolnici u Los Angelesu u ožujku, a vijest o tome odjeknula je prije tri dana. Hospitalizirana je usred borbe s multiplom sklerozom.

Sada se i sama glumica odlučila javiti fanovima.

- Hvala vam na izljevima ljubavi i lijepih želja. Zdravstveni problemi su mi stalna pojava, ali ja sam jaka djevojka i svakim danom sam sve jača i bolja. Uzimam trenutak da se usredotočim na svoje zdravlje, ali uskoro ću se vratiti i više toga ću reći - napisala je zvijezda serija 'Bračne vode' i 'Dead to Me'.

Njezin predstavnik za medije kratko je tada rekao kako nema komentara oko toga je li glumica u bolnici i zbog čega. 

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

- Ona ima dugu povijest kompliciranih zdravstvenih stanja o kojima je otvoreno govorila, kao što se vidi iz njezinih memoara i podcasta - dodao je. 

Applegate je u veljači pričala o tome da je zbog svog stanja prikovana za krevet te da je u velikim bolovima, no da i dalje pokušava svoju 15-godišnju kćer voziti u školu i na druge aktivnosti. 

Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

- Želim to raditi, to mi je najdraža stvar na svijetu. To je jedino vrijeme kada smo samo nas dvije. Tada kažem sama sebi: 'Samo je sigurno odvedi i vrati se doma kako možeš leći natrag u krevet'. I to učinim - rekla je u intervjuu za People. 

O svojoj dijagnozi prvi je put javno progovorila 2021., kada je na Twitteru (današnjoj platformi X) objavila: 'Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to jako čudno putovanje, no imam podršku ljudi koji također imaju ovu dijagnozu. Bilo je teško, ali ovaj put se nastavlja'. 

