Prijatelji Christine Applegate su zabrinuti: 'Nema dobrih dana'

Nakon vijesti da je glumica Christina Applegate (54) završila u bolnici, odnosno da se u njoj nalazi još od kraja ožujka, izvor je za Daily Mail rekao kako su njezini prijatelji zabrinuti za njezino zdravstveno stanje. Iako nije objavljeno zašto je Applegate, koja se proslavila ulogom Kelly Bundy u sitcomu 'Bračne vode', hospitalizirana, mnogi nagađaju kako je to povezano s multiplom sklerozom koja joj je dijagnosticana 2021. godine.

- Christina je borac, ali njena borba s MS-om je strašna. Ima bolje dane i ima stvarno loše dane, nema dobrih dana. Uvijek se s nečime bori, užasno je to - rekao je izvor, prenosi Page Six.

- Ali ima pozitivan stav, tako se bolje osjeća. Ima toliko prijatelja koji su uz nju, koji je tješe - dodao je te istaknuo: 'Međutim, svaki put kada joj se stanje pogorša, svima je u pozadini misli taj strah da je sutra više neće biti'.

Applegate je u veljači pričala o tome da je zbog svog stanja prikovana za krevet te da je u velikim bolovima, no da i dalje pokušava svoju 15-godišnju kćer voziti u školu i na druge aktivnosti.

- Želim to raditi, to mi je najdraža stvar na svijetu. To je jedino vrijeme kada smo samo nas dvije. Tada kažem sama sebi: 'Samo je sigurno odvedi i vrati se doma kako možeš leći natrag u krevet'. I to učinim - rekla je u intervjuu za People.

O svojoj dijagnozi prvi je put javno progovorila 2021., kada je na Twitteru (današnjoj platformi X) objavila: 'Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to jako čudno putovanje, no imam podršku ljudi koji također imaju ovu dijagnozu. Bilo je teško, ali ovaj put se nastavlja'.