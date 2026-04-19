U BOLNICI JE

Prijatelji Christine Applegate su zabrinuti: 'Nema dobrih dana'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Prijatelji Christine Applegate su zabrinuti: 'Nema dobrih dana'
7
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Iako otvoreno govori o svojoj borbi s multiplom sklerozom, još nije poznato zašto je Applegate završila u bolnici. No njeni prijatelji, koji su joj uvijek velika podrška, strahuju svaki put kada joj se pogorša stanje...

Nakon vijesti da je glumica Christina Applegate (54) završila u bolnici, odnosno da se u njoj nalazi još od kraja ožujka, izvor je za Daily Mail rekao kako su njezini prijatelji zabrinuti za njezino zdravstveno stanje. Iako nije objavljeno zašto je Applegate, koja se proslavila ulogom Kelly Bundy u sitcomu 'Bračne vode', hospitalizirana, mnogi nagađaju kako je to povezano s multiplom sklerozom koja joj je dijagnosticana 2021. godine. 

Hollywood: 25.11.1971. ro?ena glumica Christina Applegate
Foto: HT/AbacaUSA.com

- Christina je borac, ali njena borba s MS-om je strašna. Ima bolje dane i ima stvarno loše dane, nema dobrih dana. Uvijek se s nečime bori, užasno je to - rekao je izvor, prenosi Page Six

OGLASIO SE I PREDSTAVNIK Christina Applegate je u bolnici
Christina Applegate je u bolnici

- Ali ima pozitivan stav, tako se bolje osjeća. Ima toliko prijatelja koji su uz nju, koji je tješe - dodao je te istaknuo: 'Međutim, svaki put kada joj se stanje pogorša, svima je u pozadini misli taj strah da je sutra više neće biti'. 

75th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Applegate je u veljači pričala o tome da je zbog svog stanja prikovana za krevet te da je u velikim bolovima, no da i dalje pokušava svoju 15-godišnju kćer voziti u školu i na druge aktivnosti. 

TEŠKO ZDRAVSTVENO STANJE Christina Applegate: 'Ja većinu dana provedem u krevetu. Bol je postala nesnošljiva za mene'
Christina Applegate: 'Ja većinu dana provedem u krevetu. Bol je postala nesnošljiva za mene'

- Želim to raditi, to mi je najdraža stvar na svijetu. To je jedino vrijeme kada smo samo nas dvije. Tada kažem sama sebi: 'Samo je sigurno odvedi i vrati se doma kako možeš leći natrag u krevet'. I to učinim - rekla je u intervjuu za People. 

Los Angeles: Poznati dolaze na 16. dodjelu nagrada SAG
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

O svojoj dijagnozi prvi je put javno progovorila 2021., kada je na Twitteru (današnjoj platformi X) objavila: 'Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to jako čudno putovanje, no imam podršku ljudi koji također imaju ovu dijagnozu. Bilo je teško, ali ovaj put se nastavlja'. 

Sjećate se Martine iz Ljubav je na selu? Pogledajte kako sad izgleda, neprepoznatljiva je
SIMPATIČNA KARLOVČANKA

Sjećate se Martine iz Ljubav je na selu? Pogledajte kako sad izgleda, neprepoznatljiva je

Martinu Bede pamtimo iz 'Ljubav je na selu' u kojem se borila za Sinišino srce. U tom je uspjela, ali njihova veza je pukla. U međuvremenu se i zaručila, ali ta veza je također pukla
FOTO Ervin iz BB-a izgledao je kao Apolon, a sada ima 170 kg: Zaručio se s Miss Slovenije
SJEĆATE GA SE?

FOTO Ervin iz BB-a izgledao je kao Apolon, a sada ima 170 kg: Zaručio se s Miss Slovenije

Zvijezda regionalnog Big Brothera Ervin Mujaković se zaručio! Mnogi ga pamte kao zgodnog stanara BB kuće, no nedavno je otkrio kako sada ima čak 170 kg...
Preminula je Danijela Car, bila je ikona hrvatske modne scene
OSNIVAČICA BRENDA LINEA EXCLUSIVE

Preminula je Danijela Car, bila je ikona hrvatske modne scene

Danijela Car bila je osnivačica brenda Linea Exclusive. Svoju je strast naslijedila od majke, a obiteljsku tradiciju nastavila je njena kći Irina...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026