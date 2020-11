Cicciolina (68) će dobiti nagradu za životno djelo: 'Kakva čast...'

<p>Bivša porno diva <strong>Ilona Staller</strong> (68), poznatija kao Cicciolina u prosincu će dobiti nagradu za životno djelo. Strani mediji javljaju kako će joj nagradu dodijeliti Pornhub s obzirom na to da je jedna od najvećih porno zvijezda koja je doprinijela porno industriji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Jako sam sretna što sam dobila nagradu. Ovo je savršeni prikaz starog i novog porno svijeta koji se ujedinjuje. Činjenica da sam danas još uvijek prepoznata, kao što sam i tada bila ikona koja je obilježila jedno doba u pornoindustriji. Ovo je velika čast. Pornografija je umjetnosti - rekla je Cicciolina za Page Six.</p><p>Iako se proslavila u porno industriji to ju nije spriječilo da se okuša kao političarka, i to u talijanskom parlamentu u kojem je provela pet godina.</p><p>- Tamo su bili protiv mene. Borila sam se da se izda zakon o seksualnoj slobodi, edukacijama u školama i bila sam protiv ubijanja životinja - rekla je Cicciolina. Njezina politička karijera završila je 1992. godine kad je zatrudnjela i rodila sina. </p><p>Otvoreno je priznala da je bila na plastičnoj operaciji, a nakon toga je u studiju pokazala grudi. Recept za fatalnu ženu po Cicciolini je domaćica.</p><p>- Žena koja čeka muža dok se vrati umoran s posla. Legne na stol koji je pokriven laticama ruža, na sebe stavi hranu tako da muž može jesti s nje - rekla je.</p>