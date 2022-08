Cigi opet na tržištu: Ostao sam bez angažmana, no preživjet ću

Neven Ciganović još početkom prošlog tjedna kovao je planove koga od celebrityja dovesti u novu sezonu "Modnog suda" u sklopu sad već bivšeg RTL-ova showbiz magazina "Exkluziv" nakon ljetne pauze. A onda krajem tjedna doživio je hladan tuš.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na sastanku s čelnicima televizije saznali su da se TV magazin ukida nakon četiri godine, kako su im objasnili, zbog neisplativosti, iako je samome "Modnom sudu", tvrde upućeni, gledanost bila dobra. Stalno zaposlenim novinarima iz "Exkluziva", doznajemo, ponudit će posao u nekim drugim projektima, a honorarci, kao što je i Cigi, moraju se snaći.

- To me šokiralo, posebice zato što su nam prije ljetne pauze, kad smo svi kolektivno išli na godišnji, rekli da ćemo na jesen dobiti novi studio. Trenutačno sam ostao bez jednog u nizu od angažmana, ali preživjet ću. Vijest o ukidanju emisije me posebice pogodila jer je 'Modni sud' imao odličnu gledanost. Iz tog razloga 'Modni sud' će se nastaviti, ali na nekoj drugoj platformi. Imam neke poslovne planove s čijim detaljima zasad ne bih izlazio u javnost. No svakako neću nestati iz društvenog života, tu su moje društvene mreže, posebice Instagram, na kojima nikoga ne štedim, zato celebrityji pazite na svoje modne kombinacije i izjave - rekao nam je društveni kroničar, koji je već u pregovorima za nove projekte.

Za novu sezonu "Exkluziva", odnosno "Modnog suda" je i stesao liniju. Smršavio je deset kilograma dijetom i tretmanima za mršavljenje, no mučenje nije bilo uzalud. Bio je na godišnjem odmoru u Bugarskoj, gdje je ponosno pokazivao svoju novu liniju partijajući na plažama i ispijajući koktele. No u Bugarskoj je pobrao i koronu.

- Ovo mi je drugi put da sam se zarazio. Prvi put sam pobrao koronu u Beogradu nakon izlaska iz showa 'Parovi' prije dvije godine. No ovaj put sam to lakše podnio nego prvi put - zaključio je Cigi.

Najčitaniji članci