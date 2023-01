Cigi 'opleo' po Zsa Zsi, a ona mu odgovorila: Ne razumiješ me jer prištevi ne izlaze kroz silikone...

Pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa (28), otvorila je dušu o problemu s aknama na licu, s kojima se bori već duže vrijeme. Pojavila se u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' gdje je, kako bi pomogla onima koji se također bore s aknama, opisala kako one nisu toliko veliki problem.

Iako su mnogi smatrali kako je njezina priča inspirativna te su pohvalili njezinu hrabrost, našli su se i neki kojima se Zsa Zsina priča nije svidjela. Među njima je i Neven Ciganović, koji se odlučio s pjevačicom obračunati na društvenim mrežama.

- Ova stalno o prištevima. Hoće li ikada pričati o nekom svom hitu, kojeg nema - napisao je Neven.

Zsa Zsa mu je ubrzo odgovorila, a na njezinu stranu stale su brojne slavne zvijezde.

- Oprostite gospodine, razumijem da vi nemate taj problem jer kroz silikone prištevi jednostavno jadni nemaju ni kud izaći. Ali nama normalnim ljudima se to ipak dešava i skroz razumijem da to ne razumijete, zvijezdo - napisala je Zsa Zsa.

Kasnije je s obožavateljima podijelila sukob između nje i Nevena te mu se još jednom obratila putem objave na Instagramu.

- Draga moja ekipo, pozivam vas da učinite dobro djelo! U storijima vam je link, slobodno pošaljete i komentirate jedno srčeko gospodinu Nevenu Ciganoviću, čisto da mu pošaljemo malo ljubavi. Uvijek me slasno nasmije i baš uživam kad izdvoji vremena za mene, mora da sam mu jako važna. Možda nova pjesma bude inspirirana baš njime, skroz se veselim! Hvala na motivaciji - zamolila je pjevačica obožavatelje, ali se i ponovno obračunala s Ciganovićem.

Njezine komentare preplavile su poruke podrške, a javili su joj se i Franka Batelić, Marco Cuccurin i Jelena Perić.

- Ljubavi, ne zaslužuju tvoju svjetlost - napisala je Franka, a Jelena je dodala:

- Tko nema mir sam sa sobom, pokušava ga narušit drugima.

Zsa Zsa je otvoreno ispričala o fotografiji koju je podijelila prije 3 godine, a na kojoj je pokazala akne na licu s kojima se bori duže vrijeme.

- Sama ta moja objava mi nije toliko stvarala tremu jer bila je ishitrena. Bilo me je užasno sram otići u dućan. Bilo je ljeto, 35 stupnjeva. Nije mi se dalo nositi puder jer 35 je stupnjeva, i onda sam iz jada objavila tu snimku i rekla: Ljudi, ako me sretnete, to sam ja! Ali to je bilo u nekim mojim kontroliranim uvjetima. Instagram je moja dnevna soba. Znači, to je moj profil. Ipak, koliko god je realno, mogu još uvijek uljepšati. Kad sam morala stupiti u javnost, e, tu je bila trema, tu je bila frka. Što će ljudi misliti kad je izvan moje organizacije, izvan mojih ruku - ispričala je pjevačica.

