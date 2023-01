Zsa Zsa o aknama s kojima se godinama borila: 'Bilo me sram otići u dućan, što će ljudi misliti'

Pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa (28), prije nešto manje od tri godine objavila je na Instagramu niz fotografija na kojima je pokazala svoje lice s aknama. Sada je u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' ispričala kako je to napravila da bi drugima pokazala da prištići nisu toliki bauk.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prvo je objasnila kako ju je u to vrijeme bilo strah odlaska u javnost.

Foto: Instagram/Zsa Zsa

- Sama ta moja objava mi nije toliko stvarala tremu jer bila je ishitrena. Bilo me je užasno sram otići u dućan. Bilo je ljeto, 35 stupnjeva. Nije mi se dalo nositi puder jer 35 je stupnjeva, i onda sam iz jada objavila tu snimku i rekla: Ljudi, ako me sretnete, to sam ja! Ali to je bilo u nekim mojim kontroliranim uvjetima. Instagram je moja dnevna soba. Znači, to je moj profil. Ipak, koliko god je realno, mogu još uvijek uljepšati. Kad sam morala stupiti u javnost, e, tu je bila trema, tu je bila frka. Što će ljudi misliti kad je izvan moje organizacije, izvan mojih ruku - ispričala je u emisiji i nastavila:

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

- I užasno me bilo strah da ljudi ne pomisle da ja sad pokušavam na taj način pokušati privući pažnju na sebe. Da na taj način pokušavam graditi karijeru, jer uvijek se gleda nekako kroz to. Kao, joj, vidi, ne zna što bi više radila, pa je sad sva jadna i ima prištiće. Zapravo, moja poruka možda odmah na početku nije bila ohrabrujuća za druge. Bila je za mene. Kad sam shvatila koliko drugima znači, prihvatila sam se te misije i htjela sam da ljudi koji to gledaju, da shvate da se to ne tiče samo mene. Zaista sam imala neku misiju da probam toj curici, tom dečku, toj ženi ili muškarcu, ne bore se samo mladi ljudi s prištićima, da im dam poruku da nisu sami i da, fakat, na kraju dana to nije najgora stvar na svijetu - otkrila je te dodala kako se nosi s glumom da je sve savršeno, posebno u njezinom poslu.

- Prvo nisam kužila jer ja sebe dajem tisuću posto svakoj osobi. Ili se dajem ili se ne dajem. I onda nekako očekuješ kad se daješ da će i drugi tebi dati isto. Zapravo sam s vremenom počela shvaćati da nije tako. Na početku mi je bilo teško prihvatiti tu činjenicu, ali mislim da je sve to dio odrastanja i da s vremenom shvatiš da je to jednostavno tako - objasnila je Zsa Zsa.

Otkrila je i kako je postala samouvjerena nakon što je pratiteljima pokazala pravu sebe.

- Definitivno! Danas sam sasvim druga osoba. Evo, danas sam razmišljala doći na snimanje možda bez šminke. Nemam problem s tim. Mislim, vidjeli ste me svakakvu. Naravno da imam svojih trenutaka, kao i svaka osoba, i uvijek se borim sama sa sobom. Znači, možda sam sad prihvatila prištiće, ali ima i drugih stvari koje me muče - priznala je te dodala da nije bila svjesna koliku je lavinu pokrenula svojom objavom na Instagramu.

Foto: Instagram/Zsa Zsa

Najčitaniji članci