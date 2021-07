Ne želim više podsjećati na to, ali da, Severina me jednom napala u teretani zbog mojih komentara na račun njene obleke. Isto je bilo i sa Žanamari, koja me napala dok sam bio u šopingu s Aleksandrom Grdić, priznaje Neven Ciganović (49).

Društveni kroničar poznat po britkom jeziku i svojim modnim sudovima pri kojima nikoga ne štedi napravio je nove dvije tetovaže. Jedna je znak mira na rebru, a od prije ima istetoviran znak anarhije.

- Pomalo sam buntovan, ali i miroljubiv. Tetovaža znaka mira poruka je svima da se ne ljute na moje kritike. Peace brothers and sisters - rekao nam je Ciganović.

Modni stilist ni sam ne zna koliko točno tetovaža ima na tijelu.

- Mislim između 25 i 30. Prvu sam napravio u srednjoj školi, nekakvo sunce, koje sam kasnije prekrio drugom tetovažom, a sad tu drugu planiram prekriti i trećom - priča nam Cigi, koji je poznat kao preteča estetske kirurgije u Hrvatskoj među celebrityjima. Zanimalo nas je zna li na koliko je točno zahvata bio, odnosno ima li više tetovaža ili estetskih operacija.

- To je mrtva trka. Nakon prve operacije prestao sam brojiti - rekao je Cigi i dodao da se najviše voli gledati gol s tetovažama.