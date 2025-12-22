Dottie u suzama u Ljubav je na selu, farmeri u problemu: 'Ako me odabere, slomit ću mu srce'

Prije finalnih odluka farmeri imaju posljednju šansu razmisliti koga vode na romantično putovanje, ali i ispitati jesu li emocije njihovih dama uistinu iskrene. U Baškoj, najstariji farmer Željko uz more će otkriti s kime se vidi u budućnosti – Sarom ili Nadom. Kod Roberta na imanju sprema se velika fešta, a svoj sud o damama dat će i njegova obitelj. No među kandidatkinjama ne vlada sloga, naprotiv, sve je više otvorenih zamjeranja i kritika.

U Bilicama, Josip E. od jutra je nervozan jer još uvijek nije donio svoju odluku. Zbog novonastale situacije na imanju nikome neće biti svejedno, a Dottie neće moći sakriti suze.

U problemima je i Tomislav koji će voditeljici Aniti Martinović otkriti kako mu je uistinu bilo živjeti sa Seidom, Ninom i Viki.

- Ako mene odabere, slomit ću mu srce - poručit će jedna dama prije odluke.

Josip Đ. u Baranji osjeća kemiju i s Mayom i sa Ksenijom, ali ne želi da njegova konačna odluka povrijedi ijednu od njih.

I najmlađi farmer Dejan mora donijeti odluku iako je priznao da se ne vidi u budućnosti ni s Dorom ni s Miljanom. Kako sat otkucava, čini se da ni one nisu previše zainteresirane za njega. Može li se nešto promijeniti tijekom posljednjeg dana na imanju?

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.