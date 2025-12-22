Obavijesti

JESU LI EMOCIJE ISKRENE?

Dottie u suzama u Ljubav je na selu, farmeri u problemu: 'Ako me odabere, slomit ću mu srce'

Dottie u suzama u Ljubav je na selu, farmeri u problemu: 'Ako me odabere, slomit ću mu srce'
Foto: rtl

U Bilicama, Josip E. od jutra je nervozan jer još uvijek nije donio svoju odluku. Zbog novonastale situacije na imanju nikome neće biti svejedno, a Dottie neće moći sakriti suze...

Prije finalnih odluka farmeri imaju posljednju šansu razmisliti koga vode na romantično putovanje, ali i ispitati jesu li emocije njihovih dama uistinu iskrene. U Baškoj, najstariji farmer Željko uz more će otkriti s kime se vidi u budućnosti – Sarom ili Nadom. Kod Roberta na imanju sprema se velika fešta, a svoj sud o damama dat će i njegova obitelj. No među kandidatkinjama ne vlada sloga, naprotiv, sve je više otvorenih zamjeranja i kritika.

Foto: rtl

U Bilicama, Josip E. od jutra je nervozan jer još uvijek nije donio svoju odluku. Zbog novonastale situacije na imanju nikome neće biti svejedno, a Dottie neće moći sakriti suze.

U problemima je i Tomislav koji će voditeljici Aniti Martinović otkriti kako mu je uistinu bilo živjeti sa Seidom, Ninom i Viki.

- Ako mene odabere, slomit ću mu srce - poručit će jedna dama prije odluke.

Foto: rtl

Josip Đ. u Baranji osjeća kemiju i s Mayom i sa Ksenijom, ali ne želi da njegova konačna odluka povrijedi ijednu od njih.

I najmlađi farmer Dejan mora donijeti odluku iako je priznao da se ne vidi u budućnosti ni s Dorom ni s Miljanom. Kako sat otkucava, čini se da ni one nisu previše zainteresirane za njega. Može li se nešto promijeniti tijekom posljednjeg dana na imanju?

Foto: rtl

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Maja Šuput bila je jedna od članica žirija u velikom finalu Supertalenta koje se prenosilo uživo iz Arene Zagreb. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids, a Maja je zasjala u bijeloj haljini. U publici je bio i njezin bivši suprug Nenad Tatarinov i njihov sin, dok Šime Elez, koji se u posljednje vrijeme često pojavljuje s njome, nije bio na vidiku...
Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta
Gotova je i 12. sezona Supertalenta, a pobjedu je odnijela nevjerojatna obitelj koja je dirnula mnoge svojim nastupom. Duo Turkeev & Kids izveli su akrobatski nastup i skupili najviše glasova publike

