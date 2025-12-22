FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!

Srpska starleta Soraja Vučelić prije nekoliko godina se preselila u Zagreb, a kako navode srpski mediji, trenutno živi u samom centru grada, na Cvjetnom trgu. Fotografije luksuzne zgrade objavio je Telegraf.rs.
Kako navodi Telegraf, zgrada u kojoj Soraja živi sa sinom i misterioznim partnerom ima svoj privatni park i shopping centar.
Stan ima 440 kvardata, četiri spavaće sobe, tri kupaonice i terasu od 160 kvardata s pogledom na grad.
Ranije se već pisalo da se za kvardat u ovoj zgradi trebalo izdvojiti čak 18.000 eura, što znači da je Sorajin partner za stan izdvojio čak 8 milijuna eura.
