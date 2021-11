Ne mogu reći da se previše ponosim stvarima koje sam izjavljivao prema Kristini, rekao je za RTL.hr Tomislav Ciglenečki Cigla pa ispričao sve o braku s Kristinom i pritisku javnosti nakon sudjelovanja u showu.

Bivši sudionik televizijske emisije 'Brak na prvu' opisuje kako je nešto što je počelo kao bajka završilo kao noćna mora.

Sada kada gleda na show i njihov odnos, žao mu je zbog svega lošeg što se dogodilo no, komentari gledatelja na društvenim mrežama ga ne diraju.

- Od dvjestotinjak komentara po objavi, više od 50 posto je lažnih profila, tu ima dosta starijih žena koje su, eto, gledajući to možda se poistovjetili sa životnom situacijom pa su u tome vidjele mene pa su napisale nekakav komentar loš. Meni je to fakat OK, ja sam isto gledao prvu sezonu 'Braka na prvu', i ja sam komentirao. Sad sam bio u situaciji s druge strane - objasnio je Cigla.

- Ono što sam ja izjavio u ljutnji prema Kristini isto su tako ti ljudi u ljutnji komentirali. Ne mogu se naljutiti na ljude, naljutili su se na viđeno i reagirali - dodao je.

Naime, Tomislav iza sebe ima jedan brak od deset godina te nije bio u vezama nakon razvoda. S bivšom suprugom je, kaže, imao idealan odnos čak devet godina.

- Evo, godinu dana kad podijeliš na to malo, bilo je loših trenutaka. Ali eto, poklopila se neka situacija tako da je svatko otišao svojim putem - ispričao je Cigla.

Razvod braka, otkriva, inicirala je njegova supruga. Ona je bila ta koja je otišla zbog dobrobiti njihova djeteta.

- Ja ne vjerujem da je ona mene ostavila zato jer me ne voli, možda nije htjela da naše dijete to sluša, te neke svađe. Žrtvovala je, otišla je u podstanarski stan, teško joj je bilo, ali skupila je snage da ode, ne znam... Nitko nije drugi bio u pitanju nego eto nije htjela da dijete to sluša - rekao je Tomislav koji je i dan danas u dobrim odnosima s bivšom ženom te ju jako cijeni i poštuje.