Cijeli svijet još priča o njezinom propalom braku: Nicole Kidman došla u Pariz, pozirala s kćerima

Nicole Kidman (58) hrabro se pojavila na jednom od najvećih događaja pariškog tjedna mode. Naime, glumica je na Chanelovoj reviji, koja je održana u hotelu Grand Palais Ephémère, zablistala u plavim širokim hlačama i bijeloj košulji koje je uskladila s crnim špic čizmicama i upečatljivim satom. Također, uz laganu šminku istaknula je i nove šiške. Podsjetimo, glumica se nedavno razvela od, sada već bivšeg supruga, Keitha Urbana (57).

Foto: Benoit Tessier

Inače, Nicole su na reviji podržale i njezine kćeri Sunday (17) i Faith (14), koje je dobila upravo u braku s Keithom, a zajedno su i pozirale. Osim Kidman, na crvenom tepihu pojavila su se i brojne druge poznate dame.

Foto: Benoit Tessier

Glumica Margot Robbie oduševila je tamnoplavim kombinezonom i bijelim grudnjakom u kojem su do izražaja došli njezini isklesani trbušni mišići. Manekenka Kendall Jenner također se pohvalila zategnutim trbuhom u kratkoj crnoj jakni i suknji, dok su štikle dodatno istaknule njezinu visinu. S druge strane, glumica Penelope Cruz odlučila se na nešto decentniji izgled te je za ovu prigodu odabrala crnu kožnu bomber jaknu i bež hlače. Dodatno, na reviji se pojavio i Jeff Bezos sa suprugom Lauren Sanchez.

Inače, ovo je bila prva Chanelova modna revija Matthieua Blazyja nakon što je u travnju preuzeo vodstvo, kada je doveden iz Bottega Venete, zbog odlaska Virginie Viard. Što se tiče odgovornosti, Blazy je trenutno zadužen za sve kolekcije visoke mode, a najnovija kolekcija izašla je u trenutku kada je glumica Ayo Edebiri postala jedna od novih ambasadorica francuskog brenda. Općenito, pozivnicu su dobile samo najveće modne zvijezde.

Foto: Benoit Tessier