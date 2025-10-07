Obavijesti

VRATILA SE U PRVE REDOVE

Cijeli svijet još priča o njezinom propalom braku: Nicole Kidman došla u Pariz, pozirala s kćerima

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Cijeli svijet još priča o njezinom propalom braku: Nicole Kidman došla u Pariz, pozirala s kćerima
5
Foto: Benoit Tessier

Osim Kidman, na reviji su se pojavile i brojne druge poznate dame. Usto, ovo je i bila prva Chanelova modna revija Matthieua Blazyja nakon što je u travnju preuzeo vodstvo kada je doveden iz Bottega Venete

Nicole Kidman (58) hrabro se pojavila na jednom od najvećih događaja pariškog tjedna mode. Naime, glumica je na Chanelovoj reviji, koja je održana u hotelu Grand Palais Ephémère, zablistala u plavim širokim hlačama i bijeloj košulji koje je uskladila s crnim špic čizmicama i upečatljivim satom. Također, uz laganu šminku istaknula je i nove šiške. Podsjetimo, glumica se nedavno razvela od, sada već bivšeg supruga, Keitha Urbana (57)

Chanel Womenswear Spring/Summer 2026 collection during Paris Fashion Week
Foto: Benoit Tessier

Inače, Nicole su na reviji podržale i njezine kćeri Sunday (17) i Faith (14), koje je dobila upravo u braku s Keithom, a zajedno su i pozirale. Osim Kidman, na crvenom tepihu pojavila su se i brojne druge poznate dame.

Chanel Womenswear Spring/Summer 2026 collection during Paris Fashion Week
Foto: Benoit Tessier

Glumica Margot Robbie oduševila je tamnoplavim kombinezonom i bijelim grudnjakom u kojem su do izražaja došli njezini isklesani trbušni mišići. Manekenka Kendall Jenner također se pohvalila zategnutim trbuhom u kratkoj crnoj jakni i suknji, dok su štikle dodatno istaknule njezinu visinu. S druge strane, glumica Penelope Cruz odlučila se na nešto decentniji izgled te je za ovu prigodu odabrala crnu kožnu bomber jaknu i bež hlače. Dodatno, na reviji se pojavio i Jeff Bezos sa suprugom Lauren Sanchez

GORAN ČIŽMEŠIJA Ekskluzivno s Pariškog tjedna mode: 'Muškarci nose žensku robu, sve je manje elegancije'
Ekskluzivno s Pariškog tjedna mode: 'Muškarci nose žensku robu, sve je manje elegancije'

Inače, ovo je bila prva Chanelova modna revija Matthieua Blazyja nakon što je u travnju preuzeo vodstvo, kada je doveden iz Bottega Venete, zbog odlaska Virginie Viard. Što se tiče odgovornosti, Blazy je trenutno zadužen za sve kolekcije visoke mode, a najnovija kolekcija izašla je u trenutku kada je glumica Ayo Edebiri postala jedna od novih ambasadorica francuskog brenda. Općenito, pozivnicu su dobile samo najveće modne zvijezde.  

Chanel Womenswear Spring/Summer 2026 collection during Paris Fashion Week
Foto: Benoit Tessier

