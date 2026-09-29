Cindy Crawford planira privatni oproštaj od sina Presleyja

Obitelj Presleyja Gerbera još nije odlučila gdje će se oprostiti od sina Cindy Crawford i Randea Gerbera, koji je 20. rujna preminuo u rehabilitacijskom centru u Santa Monici. Imao je 27 godina.

- Teško je donositi takve odluke kad se svi emotivno bore s gubitkom - rekao je izvor blizak obitelji za People.

Cindy Crawford, Rande Gerber i njihova kći Kaia Gerber još dogovaraju detalje oproštaja. Razmišljaju o Malibuu, mjestu uz koje je Presley bio vezan. Volio je ocean, surfanje i život uz plažu, pa bi upravo ondje obitelj mogla okupiti njegove najbliže. Obitelj želi mali krug ljudi, no to neće biti jednostavno.

- Postoji mnogo ljudi u Presleyjevu životu koji su ga voljeli - rekao je drugi izvor za People. Brojni prijatelji već su izrazili želju da dođu na oproštaj.

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Prema smrtovnici do koje je prvi došao TMZ, Presleyjevo tijelo kremirali su nekoliko dana nakon smrti, a pepeo bi trebao ostati kod njegovih roditelja u Malibuu. Presley je preminuo 20. rujna. Hitna pomoć proglasila ga je mrtvim u 9.45 sati. Policija je ranije dobila dojavu o srčanom zastoju i sumnji na predoziranje.

Obdukcija je obavljena, ali službeni uzrok smrti još nije poznat. Čekaju se rezultati toksikoloških pretraga. Policija zasad ne sumnja na kazneno djelo. Presley je posljednjih godina govorio o problemima s ovisnošću i mentalnim zdravljem. Bio je stariji brat manekenke Kaije Gerber, a i sam se bavio modelingom.