Obitelj još nije odlučila gdje će se oprostiti od Presleyja Gerbera, a među opcijama razmatraju i Malibu. Žele mali krug ljudi, no to neće biti jednostavno
Cindy Crawford planira privatni oproštaj od sina Presleyja
Obitelj Presleyja Gerbera još nije odlučila gdje će se oprostiti od sina Cindy Crawford i Randea Gerbera, koji je 20. rujna preminuo u rehabilitacijskom centru u Santa Monici. Imao je 27 godina.
- Teško je donositi takve odluke kad se svi emotivno bore s gubitkom - rekao je izvor blizak obitelji za People.
Cindy Crawford, Rande Gerber i njihova kći Kaia Gerber još dogovaraju detalje oproštaja. Razmišljaju o Malibuu, mjestu uz koje je Presley bio vezan. Volio je ocean, surfanje i život uz plažu, pa bi upravo ondje obitelj mogla okupiti njegove najbliže. Obitelj želi mali krug ljudi, no to neće biti jednostavno.
- Postoji mnogo ljudi u Presleyjevu životu koji su ga voljeli - rekao je drugi izvor za People. Brojni prijatelji već su izrazili želju da dođu na oproštaj.
Prema smrtovnici do koje je prvi došao TMZ, Presleyjevo tijelo kremirali su nekoliko dana nakon smrti, a pepeo bi trebao ostati kod njegovih roditelja u Malibuu. Presley je preminuo 20. rujna. Hitna pomoć proglasila ga je mrtvim u 9.45 sati. Policija je ranije dobila dojavu o srčanom zastoju i sumnji na predoziranje.
Obdukcija je obavljena, ali službeni uzrok smrti još nije poznat. Čekaju se rezultati toksikoloških pretraga. Policija zasad ne sumnja na kazneno djelo. Presley je posljednjih godina govorio o problemima s ovisnošću i mentalnim zdravljem. Bio je stariji brat manekenke Kaije Gerber, a i sam se bavio modelingom.
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