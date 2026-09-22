Evo kako je Kaia Gerber pričala o bratu Presleyju mjesec dana prije njegove iznenadne smrti

Manekenka i glumica Kaia Gerber otvoreno je progovorila o problemima svojeg starijeg brata Presleyja s drogom u intervjuu za Vogue, objavljenom samo mjesec dana prije njegove smrti. Presley Gerber preminuo je 20. rujna u 28. godini života. Bio je jedini sin supermodela Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera.

U naslovnom intervjuu za Vogue, objavljenom 11. kolovoza, 25-godišnja glumica govorila je o načinu na koji su se njezini roditelji i cijela obitelj nosili s Presleyjevom „desetljeće dugom borbom s ovisnošću o drogama“.

Kaia je pritom istaknula da je njezin brat, unatoč teškim životnim okolnostima, bio iznimno otvoren prema javnosti kada je riječ o vlastitom mentalnom zdravlju.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

„Moji su roditelji veći dio naših života bili vrlo, vrlo privatni i nisu dijelili ništa – a sada imamo tog nevjerojatnog učitelja, mog brata, koji kaže: 'Bit ću vrlo otvoren i ljudski pred svima.' Postoji samo toliko toga što možete skrivati od svijeta“, rekla je Kaia.

U rijetkim javnim komentarima o bratovim problemima s drogom, glumica je priznala i da je zbog obiteljske situacije počela vlastite potrebe stavljati u drugi plan.

„Mislim da je i zato počela sebe doživljavati kao onu s kojom je sve lako i nikada nisam htjela tražiti pomoć. Jer mi se činilo previše imati dvoje djece kojima je potrebna pomoć“, rekla je.

Presley Gerber i sam je tijekom godina javno govorio o mentalnom zdravlju i problemima sa zlouporabom supstanci. U podcastu 'Studio 22' 2023. godine govorio je o želji da svojim iskustvom pomogne drugima.

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„Mislim da je sve što trebam učiniti pomoći jednoj osobi ili stotinu ljudi da izađu iz mjesta u kojem sam se ja nekoć nalazio“, rekao je tada.

Svoja iskustva dijelio je i u videima pod nazivom „Mental Health Mondays“ koje je objavljivao na Instagramu. U jednom videu, objavljenom u prosincu 2025., a koji je u međuvremenu izbrisan, govorio je o različitim lijekovima koje je uzimao, uključujući buprenorfin, Xanax i Valium, kako bi se nosio s onime što je opisao kao napadaje panike.

*uz korištenje AI-ja



