Oglasila se bivša djevojka preminulog Presleyja Gerbera: Evo što kaže o njegovoj smrti

Presley Gerber, sin supermodela Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, umro je u nedjelju u rehabilitacijskom centru u Los Angelesu. Imao je dvadeset i sedam godina. Medicinski istražitelji okruga Los Angeles potvrdili su smrt, a vlasti trenutačno istražuju slučaj kao sumnju na predoziranje. Vijest je šokirala javnost, a od njega se opraštaju brojni prijatelji, bivše partnerice i članovi obitelji.

Dok pristižu izrazi sućuti od osoba poput Brooklyna Beckhama i Paris Hilton, njegova bivša djevojka Charlotte D'Alessio podijelila je niz zajedničkih fotografija na svom Instagram profilu. Kanadska manekenka hodala je s Presleyjem oko dvije godine, a prohodali su 2018. U svojoj objavi istaknula je koliko ju je njegov odlazak pogodio.

Foto: instagram

"Dijelili smo čistu ljubav i na tome ti zahvaljujem i poštujem tvoj život. Zaslužio si više vremena. Zaslužio si više života. Jako sam ljuta zbog ovoga", napisala je Charlotte uz fotografiju na kojoj se gledaju u oči.

Foto: instagram

Brooklyn Peltz Beckham također se oglasio na svojim Instagram pričama.

"Presley, bio si najljubazniji i jako ćeš nam nedostajati. Volimo te", napisao je.

Paris Hilton prisjetila se Presleyja nazivajući ga prekrasnom dušom.

"Zauvijek ću čuvati uspomene koje smo dijelili - smijeh, razgovore i samo to što sam bila u tvom društvu. Imao si tako nježno srce i postojalo je nešto tako posebno u tebi što je svatko tko je imao sreće poznavati te mogao osjetiti", navela je Hilton na društvenim mrežama.

Foto: instagram

Izvori bliski istrazi navode da su policajci na mjestu događaja pokušali provesti mjere spašavanja života prije nego što su proglasili smrt. Službeni izvještaju kažu kako policija ne sumnja na kazneno djelo, već istragu usmjeravaju prema slučajnom predoziranju.

Presley je često otvoreno govorio o svojim problemima s depresijom i zlouporabom supstanci. Gostujući u jednom podcastu 2023. godine detaljno je opisao s čime se suočava svaki dan.

​- Borio sam se s mentalnim zdravljem, depresijom i nekim drugim stvarima koje dolaze s tim. Mislim da je to sve što trebam raditi ako pomognem jednoj osobi ili stotini ljudi da izađu iz tog stanja u kojem sam jednom bio - rekao je Presley.

Koristio je svoju platformu kako bi potaknuo razgovore o tim problemima. Pokrenuo je serijal na Instagramu u kojem je redovito raspravljao o temama koje ljudi često skrivaju.

*uz korištenje AI-ja



