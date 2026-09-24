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TEŽAK GUBITAK

Cindy Crawford pokušavala je pomoći sinu prije tragične smrti

Piše Zrinka Medak Radić,
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Cindy Crawford pokušavala je pomoći sinu prije tragične smrti
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Foto: Insagram/screenshot
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Izvori navode kako su roditelji učinili apsolutno sve što je bilo u njihovoj moći te da si nemaju što predbaciti u ovoj tragičnoj situaciji.

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Presley Gerber, 27-godišnji sin poznate manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je od posljedica predoziranja u rehabilitacijskom centru tijekom vikenda, a novi detalji otkrivaju višemjesečnu borbu njegove obitelji da mu osigura adekvatnu pomoć.

Tijekom niza godina Presley je vrlo otvoreno govorio o svojoj teškoj borbi s narušenim mentalnim zdravljem i ovisnošću o opijatima. Izvori bliski obitelji sada tvrde da su manekenka i njezin suprug ulagali ogromne napore kako bi mu pomogli, no problemi su postajali sve teži. Prema dostupnim informacijama, Presley je uzimao drogu neposredno prije nego što su ga prijavili u luksuzni centar za rehabilitaciju Resolutions Living u Santa Monici, gdje je stigao samo jedan dan prije smrti. Osobe iz njegove okoline primijetile su da izgleda izrazito mršavo i blijedo, a lice mu je djelovalo potpuno ispijeno u tjednima koji su prethodili ovom događaju.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

​- Oba roditelja natjerala su ga na odlazak na rehabilitaciju jer su točno znali da ponovno koristi drogu. Nisu htjeli odustati od njega, pa su pokušali s još jednim centrom. Imali su jako puno nade. Stalno je dolazio i odlazio s odvikavanja, a oni su potrošili pravo bogatstvo pokušavajući mu pomoći da krene pravim putem - rekao je izvor za Mirror.

Izvori navode kako su roditelji učinili apsolutno sve što je bilo u njihovoj moći te da si nemaju što predbaciti u ovoj tragičnoj situaciji.

​- Oni su iznimno brižni roditelji, nevjerojatno su uključeni u njegov život i nisu ovdje nimalo zakazali. Gurali su ga i gurali kako bi mu konačno bilo bolje. Nitko ih ne može kriviti za ovaj ishod. Detaljno su istražili sve opcije i smatrali su da rade potpuno ispravnu stvar - dodao je isti izvor.

Presley Walker Gerber Dead At 27
Foto: Profimedia

Presley je još u ožujku izjavio kako je u Meksiku prošao eksperimentalno liječenje ibogainom kako bi suzbio svoju ovisnost. Unatoč tom pokušaju oporavka, prijatelji tvrde da je ponovno počeo konzumirati opijate tijekom ovog ljeta. Njegovi roditelji strahovali su da bi mogao nabaviti smrtonosnu mješavinu raznih supstanci.

​- Najviše su brinuli zbog fentanila i vodili su brojne razgovore o toj temi. To im je apsolutno predstavljalo ogroman strah i neprestano su se borili da ga održe na životu - naglasio je izvor.

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U mjesecima prije tragičnog događaja, Presley je koristio svoje društvene mreže kako bi pokrenuo serijal objava posvećen mentalnom zdravlju. U prosincu 2025. godine objavio je emotivan video u kojem detaljno opisuje svoju borbu s napadajima panike te objašnjava kako su mu liječnici prepisivali jake lijekove poput Xanaxa i Valiuma. Tada je priznao kako osjeća veliki strah i zbunjenost oko terapije jer je dobivao potpuno različita mišljenja od raznih medicinskih stručnjaka.

Njegova majka Cindy javno mu je pružila podršku neposredno nakon te objave.

"Presley, mi te volimo i znaj da nisi sam u ovome", napisala je manekenka.

*uz korištenje AI-ja

 

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