Cinehill Motovun Film Festival najavio je glazbeni program

Cinnehill Motovun Film Festival pripremio je za ovogodišnje izdanje i glazbeni program, svojevrsni festivalski soundtrack, na dvije lokacije, od 22. do 24. srpnja u Motovunu te od 26. do 29. srpnja u Gorskom kotaru.

Kao posljednja motovunska projekcija najavljen je koncertni film 'Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' američkog dokumentarista Donna Alana Pennebakera, snimljen prije točno pedeset godina. Film prati mladog Bowiea na vrhuncu slave i cjeloviti nastup u londonskom Hammersmith Odeonu 1973. godine, gdje je neočekivano objavio da će to biti njegov posljednji nastup. S festivala najavljuju kako će projekcija u Motovunu biti jedna od rijetkih prilika da se film vidi na velikom platnu, s obzirom na to da je remasteriran i u povodu 50. obljetnice pušten u ograničenu svjetsku distribuciju na samo mjesec dana.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Bit će to veliko finale u Motovunu - uz zvuke Bowiea i njegovih Spiders from Mars ugasit će se projektori prije preseljenja u Gorski kotar - ističu.

Ljubiteljima nijemog filma zanimljiv bi mogao biti nastup benda Chui koji će podastrijeti hipnotizirajuće space jazz rock ritmove uz klasik svjetske kinematografije 'Berlin, simfonija velegrada' iz 1927. Njihov album 'Zagreb – Berlin', kreiran upravo za ovaj film, više je puta proglašen hrvatskim albumom godine, a osvojio je i nagradu kritičara Rock&Off.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

I u Gorskom kotaru posjetitelje očekuje dobra glazba - Mile Kekin na festival stiže s novim projektom, a tu su i DJ Svemir, najmlađi DJ u zemlji, a možda i na svijetu, te Djeca, dobitnici nagrade Rock&Off za izvođača godine.

U rubrici 'oni koji dolaze' predstavit će se jedan od vodećih novih glasova na hrvatskoj sceni, r'n'b i pop glazbenica Miach, a svirat će i bend 4Head, čija pjevačica filmska snimateljica Dinka Radonić izvodi obrade.

Sedam jazz glazbenika okupljenih u projektu obrada pjesama Šabana Bajramovića festival zatvaraju kao 'Skupljači perja'.

Glazbeni program prvi dan festivala u Motovunu otvara Ivanka Mazurkijević, koja se u Motovun vraća mješavinom plesne glazbe i karaoka. Idući dan filmaši preuzimaju pult - redatelj prve festivalske špice i redovni DJ prve dekade festivala, Dalibor Matanić nastupa s montažerom Tomislavom Pavlicom.

U Gorskom kotaru nastupa glumac, DJ, 'motovunski kamper i gutač festivalskih filmova', Filip Riđički, kao i festivalskog DJ, kazališni redatelj i kviz majstor Mario Kovač.