Ćirin sin za 24sata: Pomislim da je tata tu kad se Tarik zadere

Emotivno je ovo jako za mene, posebno ovih dana. Tata i dalje jako fali, rekao nam je Miroslav Blažević mlađi nakon 300. izvedbe monodrame 'Ćiro'. U ponedjeljak je u organizaciji Dinamove Zaklade nema predaje bila humanitarna izvedba predstave u kojoj od 2017. godine briljira Tarik Filipović.

- On je magistrirao već na toj predstavi. Ja sam je sad pogledao peti put i baš je bilo posebno. Tarik je 'skinuo' toliko dobro glas i mimiku da ponekad pomislim da je tata tu kad se on zadere - rekao nam je Blažević junior.

Ćiro je preminuo 8. veljače 2023. godine, a rođen je 10. veljače 1935. u Travniku.

- Nogomet, kao nijedan drugi sport, izaziva buru reakcija, o njemu se polemizira, obožava ga se i napada. Stadioni, navijanja, reprezentacije, svjetska, europska prvenstva, sve to toliko obilježava svakodnevicu da se ti važni datumi gotovo mogu upisivati u kalendar kao državni praznici. Osebujan i neponovljiv nogometni trener svih trenera, kako su ga prozvali na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998., čije rečenice citiraju dan danas, njegovo slavno 'sine moj' dalo mu je neizbrisiv osobni pečat, kao i njegova neposrednost, ali i ekscentričnost - najavno je slovo ove predstave.

- Tarik je u iznimnoj formi. Ja sam zadnjih godina uvijek bio uz tatu, s njim i kad je radio u Iranu, Kini, BiH... Ima tu puno dogodovština koje je vrijedno zapamtiti. Mogu se pohvaliti da sam i sam otkrio Tariku neke anegdote. Bilo je lijepo biti uz tatu, nisam ga puštao iz vida, a tu je bilo iz dana u dan toliko genijalnosti da možeš jedino biti sretan što učiš od njega - otkrio nam je Miroslav Blažević pa nastavio:

- Predstava budi uspomene, još jače nego inače. Osjećaji su pozitivni, iako predstava ide od smijeha do plača.

S bijelim šalom oko vrata Tarik neodoljivo podsjeća na velikog Ćiru, koji je uvelike utjecao na glumca. Na pozornici su još klupa, kofer i kamera, jer Ćiro u predstavi 'snima' sam sebe... Jednostavno, a jako efektno. Predstavu je publika nekoliko puta prekidala pljeskom.

- Publika je bila sjajna, dao sam, kako bi sportaši rekli, 120 posto i baš se osjećam ispunjeno. Bila je to večer za pamćenje - rekao nam je Tarik Filipović.

Kad je došao do 200. izvedbe, mislio je da je kraj s tom predstavom.

- Obišao sam već tad Europu, Ameriku, Australiju, igrali smo posvuda. No onda je Ćiro, nažalost, preminuo i uslijedili su novi pozivi. Naravno da ću i dalje igrati predstavu, dok je bude publika tražila - dodao je Tarik.

A ova izvedba bila je još jedna hvalevrijedna akcija Dinamove zaklade Nema predaje. U zagrebačkom Lisinskom organizirali su 1. veljače koncert 'Veliko purgersko srce'. Puna dvorana uglas je pjevala pjesme posvećene Zagrebu i Dinamu, a sve u plemenite svrhe...

