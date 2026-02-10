Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante odbija reći Rajki što se dogodilo s njezinim djetetom. Tereza otkriva Mirjani što je Sadija pročitala s Katarinina dlana, zbog čega je opet najviše sumnjiva za Petrovo ubojstvo. Katarina počinje shvaćati da ima duboke osjećaje prema Domazetu.

La Promesa

HRT1 13:20

Curro otkrije Esmeraldi svoj pravi identitet i požali zbog toga. Alonso razgovara s Rómulom o njegovu odlasku. Lisandro prijeti Alonsu da će izgubiti titulu ako Adriano ne prihvati njegov dar.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dokazi protiv Seana O’Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. Otkriju da je Sean opasniji nego što su očekivali.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Berrak se namjerno približava Zeynepinoj obitelji i izaziva otvoreni rat u susjedstvu. U Serhatovu domu posljedice sumnji i “testova” razaraju povjerenje, dok Azra pokušava sakriti vlastite probleme koji bi mogli srušiti cijeli njezin brak.

Foto: Nova Tv

Crno more

NOVA TV 18:10

Otmica Fadime rasplamsava stari rat između dviju obitelji i prijeti prerasti u otvoreni krvavi obračun. Dok Adil kreće u osvetu, Oruç pokušava spriječiti nepopravljivu tragediju.

Cacau

HRT1 12:30

Simone sazna lažne vijesti o Ruijevoj i Susaninoj smrti, ali vjerna je svom planu. Valdemar pokuša identificirati tamnokosu ženu koja je povezana sa zločinom u Marcovoj zgradi. Sumnja na Lalá. Marlene otkrije Cacau i Tiagu dokaze o Marcovim zločinima, pa i onaj o njegovoj umiješanosti u helikoptersku nesreću i Cacauino zatočeništvo.