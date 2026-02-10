Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka je sve teže i lošije...

Obitelj Vukas razgovara o datumu svadbe Tereze i Vice, a mladoženja je predložio Zagreb! Mirjana je na sebe preuzela organizaciju vjenčanja, a plan je da se par vjenča u Splitu! Domazet Kati govori cijelu istinu i iznenađuje je novim potezom.

Anka je sve teže i lošije pa povlači nezamisliv potez i pomoć traži na neočekivanom mjestu.

Foto: rtl

Ivica priča Teodori i Jakovu o Antinoj ponudi, no učitelj je sumnjičav, baš kao i Rajka, koja želi cijelu istinu o prošlosti. Terezu muči nesanica pa odlazi majci ispričati sve o situaciji između Kate i gatare. Sadija ima loše namjere, a Mirjana bi se mogla naći na meti.

Kata pokazuje što osjeća, a iskren je i Domazet. Cvita i Nikola uživaju u ljubavi.

Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.