Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka je sve teže i lošije...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka je sve teže i lošije...
Foto: rtl

U novoj epizodi popularne serije Divlje pčele gledatelji mogu očekivati nove zaplete i drame. Obitelj Vukas razgovara o vjenčanju, a Kata pokazuje što osjeća...

Admiral

Obitelj Vukas razgovara o datumu svadbe Tereze i Vice, a mladoženja je predložio Zagreb! Mirjana je na sebe preuzela organizaciju vjenčanja, a plan je da se par vjenča u Splitu! Domazet Kati govori cijelu istinu i iznenađuje je novim potezom.

ANA MARIJA VESELČIĆ Javnost je osvojila ulogom Kate u Divljim pčelama: Evo kako izgleda u glamuroznom izdanju
Javnost je osvojila ulogom Kate u Divljim pčelama: Evo kako izgleda u glamuroznom izdanju

Anka je sve teže i lošije pa povlači nezamisliv potez i pomoć traži na neočekivanom mjestu.

Divlje pčele
Foto: rtl

Ivica priča Teodori i Jakovu o Antinoj ponudi, no učitelj je sumnjičav, baš kao i Rajka, koja želi cijelu istinu o prošlosti. Terezu muči nesanica pa odlazi majci ispričati sve o situaciji između Kate i gatare. Sadija ima loše namjere, a Mirjana bi se mogla naći na meti.

VELIKA PONUDA Ovo je 10 najboljih serija koje će svi obožavati u veljači 2026.
Ovo je 10 najboljih serija koje će svi obožavati u veljači 2026.

Kata pokazuje što osjeća, a iskren je i Domazet. Cvita i Nikola uživaju u ljubavi.

Divlje pčele
Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

