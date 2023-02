Ćiro o ulozi žirija u talent showu 'Nikad nije kasno': Bilo mi je teže nego sastaviti momčad...

Trener svih trenera, Ćiro Blažević govorio je u intervjuu u studiju 24sata o tome kako mu je bilo u žiriju glazbenog natjecanja 'Nikad nije kasno'. Na pitanje kako se snašao u ocjenjivanju glazbenih talenata Ćiro je odgovorio:

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL, HRT

- Vrlo interesantna emisija. Bio sam itekako skeptičan kad sam išao u Beograd jer što to znači 'nikad nije kasno' da ćemo gledati 50-godišnjake, 60-godišnjake. No, ljudi, ugodno sam se iznenadio. Jer su to sve pjevači koji su pjevači ulice, ali koji mogu pjevati jednako dobro kao sve naše zvijezde. I bio sam u jednoj velikoj nedoumici jer od njih šest trebalo je dvoje škartirati. Četiri ih treba samo ostat.

- I ne mogu vam reći kako mi je bilo teško. Bilo mi je teže nego sastaviti momčad pred neku utakmicu. Ali sreća da je Tonči tamo bio, kojeg izuzetno cijenim. Mislim da je Huljić naš najveći muzičar, uz Dujmića naravno, po meni. I priklonio sam se njegovu izboru. Ali da sam imao neko drugo mišljenje, budite sigurni da bih ga ja zastupao - dodao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako vi stojite s pjevanjem?

- Ja sam i muzičar mali, da se pohvalim. Ali za sebe sam sviram gitaru, a mogu i pjevati, ali uz gitaru. Kad pjevam sam onda shvaćam da nemam glas, ali sluh imam itekako dobar. Što kaže Huljić, da sam neki skriveni muzičar. Ali sam imao veliko zadovoljstvo sudjelovati u ovoj manifestaciji i bit oduševljen njom i biti oduševljen nekim anonimusima koji su zaslužili da budu jednako tako poznati kao i neke naše istinske zvijezde.

Foto: RTL/Screenshot

Osim glasa da li vam je netko zapeo za oko svojim stasom, svojom pojavom na pozornici?

- Kad je Edith Piaf došla pred mikrofon i kad je počela pjevati ja sam vidio najljepšu ženu na svijetu. To je nešto nevjerojatno. I sad sam konstatirao kako sve ove i svi ovi pjevači koji su konkurirali imaju stanovitu dob i više nisu tako lijepi. I shvatio sam da je za ove, ne sad ove najveće zvijezde kao što rekoh maločas Edith Piaf, mora imati jednu présence koja bi osvojila publiku već sa svojim izgledom. Oni isto pjevaju, ništa slabije ne pjevaju od naših najvećih zvijezda. Ali naše zvijezde imaju mladost i ljepotu koju mladost nosi i onda su ispred njih - izjavio je.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ja imam dojam da danas naše glazbene zvijezde nemaju tu karizmu kakvu su imali Ivo Robić, Tereza Kesovija, Gabi Novak, Arsen...Ja nemam dojam da oni imaju neke baš dostojne nasljednike. Nisu loši današnji pjevači, ali nemam dojam da su to ti rangovi veličina.

- Ja se potpuno slažem s tim. Možda zato što ja pripadam toj generaciji, što su to moji neki uzori, ali svaki period života nosi svoj fenomen. Ono što je današnjoj mladosti pristupačno, što im je lijepo, to možda nama nije. Mi smo uvijek nostalgični za ovom plejadom koju si ti maločas evocirao - tvrdio je Ćiro.

Ali Severina i Rozga, ako ništa, lijepe su za vidjeti.

- Fenomen Rozga ću vam slikovito prikazati. Bio sam u Frankfurtu svake godine, svi naši najveći pjevači su tamo, i ja sam tamo. Bandić je trebao biti pa je mene delegirao mjesto sebe. I naravno pjevali su svi. Od Dragojevića do Gibonnija, svi, svi. I onda je došla Rozga. Sve je pomela. Sve je pomela.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Čime?

- Sa svojim nastupom. S pjesmom koju pjeva 10 tisuća ljudi. Što ostali pjevači nisu uspjeli. I onda sam shvatio da je ona zvijezda i da ju moramo prihvatiti kao takvu. Ja je lično ne poznajem ali sam ovo konstatirao, što me ne može prevariti. A to je da je ona za mladost, za ovu kategoriju, ne mojih vršnjaka nego ovih još mlađih, da je ona momentalno najatraktivnija. Možda ću se zabuniti ali ja sam po ovome testu shvatio da je ona najaktualnija.

Foto: Drazen Breitenfeld/HALOPIX

