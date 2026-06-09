Čitatelji 24sata prvi će slušati novu navijačku pjesmu 'Srce vatreno 2' uz karticu s kodom

Neopisivo sam sretan da još ima ljudi koji čitaju, to je već uspjeh, a ako je to ekipa koja je ostala uz nas, onda imamo golemi vjetar u leđa. Pazi kako zvuči, tisuće čitatelja će prvi poslušati pjesmu ‘Srce Vatreno 2’! Brijem da bi trebali za njih objaviti prvo tekst pa da to preformuliramo, kao na tisuće čitatelja će dobiti prvu priliku da pročitaju (kad su već čitatelji) tekst nove navijačke pjesme Nereduljice i 5 patuljaka, a slušatelji 24sata će dobiti priliku da skinu prvi i poslušaju novi navijački song uz bonus trake koje su nastale tijekom ovih 20 godina karijere, govori nam kroz smijeh Marko Lasić Nered.

Dvadeset godina nakon što je “Srce Vatreno” postalo jedna od najprepoznatljivijih navijačkih pjesama u Hrvatskoj, Nered i Zaprešić Boysi vraćaju se s njezinim nastavkom. Nova pjesma “Srce Vatreno 2” premijerno će biti dostupna ovoga četvrtka uz posebnu karticu “Srce Vatreno” koju čitatelji dobivaju uz 24sata. Skeniranjem QR koda navijači će među prvima moći poslušati novu pjesmu.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Kao autor teksta ‘Srca Vatrenog’ došao sam na ideju da povodom 20 godina pjesme napravimo svojevrsni nastavak u filmskom stilu pa sam ga jednostavno nazvao ‘Srce Vatreno 2’. S vremenom se ta pjesma doista profilirala kao jedan od navijačkih evergreena i zato mi je posebno drago što danas možemo nastaviti tu priču - rekao nam je Marko Novosel iz Zaprešić Boysa, u čijem su sastavu i Ivan Novosel, Bojan Šalamon Shalla, Saša Pleše te Zdeslav Klarić.

Pjesma "Srce Vatreno" objavljena je uoči Svjetskog prvenstva 2006. godine, a tijekom godina postala je nezaobilazan dio velikih sportskih trenutaka hrvatske reprezentacije. Generacije navijača pjevale su je na stadionima, trgovima i dočecima, a njezin refren i danas se može čuti gdje god igra Hrvatska. Iako je iza Novosela 20 godina stvaranja navijačkih pjesama koje su pronašle put do publike, među kojima su i "Samo je jedno", "Neopisivo" i "Igraj moja Hrvatska", priznaje kako mu je drago što je upravo "Srce Vatreno" dobilo svoj nastavak.

- Ja se iskreno nadam da će ljudi i u nastavku priče o 'Srcu Vatrenom' prepoznati tu emociju i ljubav prema najdražem dresu - poručio je Novosel.

Foto: PROMO

Slično se nada i Nered.

- Volio bih da se zaljube, da im se nekim čudom napune bankovni računi, da ih netko iznenadi s nekom lijepom gestom... Onak', uobičajene stvari - smije se Nered pa nastavlja: "Naravno, uz sve to, volio bih da im se svidi pjesma, da zapjevaju nakon prvog slušanja refren, da osjete tu energiju i slave rezultate uz nju".

Povratak "Srca Vatrenog" za Nereda nije samo nova pjesma, nego i podsjetnik na razdoblje koje mu je promijenilo karijeru.

- Kad danas čujem 'Srce Vatreno', odmah se vratim, sam sebe primim za ruku i vratim se, otkud sam i krenuo. Pa da, vrati me na moj prvi sastanak s ekipom iz 24sata. Tad su tu bili HappyMan i Jasmina aka Đezmin. Taj proces kako smo kao klinci isfurali i stvorili nešto što je ostvarilo veliki uspjeh, gledati i biti dio toga bilo je fenomenalno. Uglavnom, samo se bude lijepe uspomene koje želim proživljavati uvijek iznova - prisjeća se Nered.

Dok navijači još čekaju premijeru, Novosel i Nered novu su pjesmu već pustili svojim najbližima.

Foto: Lucija Ocko/Pixsell

- Uvijek kad napišem pjesmu, pustim je prvo svojim najbližima, pa je tako bilo i ovaj put. Oni uvijek odreagiraju pozitivno, ali onda se uvijek pitam koliko su objektivni - kroz smijeh je rekao Marko Novosel, a Nered u svom prepoznatljivom duhovitom stilu dodao:

- Jesu, i više nismo tako bliski ha, ha, ha! Šalim se! Curama se jako sviđa stvar... Ma i Karlu... Ma svima, tko god da je čuo 'Srce Vatreno 2' rekao je da je song bomba, naravno nakon što sam im dao poklončić, odveo ih na ručak ili cugu negdje, ali to nije razlog da bi mislili suprotno, ha, ha, ha. Mi smo jako sretni i veselimo se izlasku singla!

Nije slučajno da će upravo čitatelji 24sata među prvima poslušati novu pjesmu. Priča o "Srcu Vatrenom" i 24sata seže još u 2006. godinu, kad je originalna pjesma objavljena uoči Svjetskog prvenstva u Njemačkoj.

- Ekipa iz 24sata čula je pjesmu i odmah se oduševila. Rodila se ideja da CD insertiramo u novine i napravimo posebno navijačko izdanje. Mislim da smo tad prodali oko 220.000 primjeraka. To je bilo potpuno ludilo - rekao je Marko Lasić Nered.

Foto: Lucija Ocko/Pixsell

Uspjeh nije stao samo na velikoj prodaji. Pjesma je ubrzo postala najemitiranija navijačka pjesma u Hrvatskoj i nezaobilazan soundtrack velikih sportskih trenutaka hrvatske reprezentacije.

- Nismo tad ni bili svjesni koliko će pjesma živjeti. Danas ona predstavlja dio identiteta generacije navijača i priču o ljubavi prema Hrvatskoj - dodao je Nered.

Te godine obilježili su brojni koncerti, nastupi po navijačkim zonama te druženja diljem Hrvatske i svijeta.

- Nastupali smo s Crvenom jabukom, Prljavim kazalištem i mnogim drugima po navijačkim kornerima. Putovali smo, družili se i povezali s hrvatskom dijasporom od Australije do Kanade i Amerike. To su uspomene koje ću pamtiti cijeli život - istaknuo je Nered.

Nedavno je predstavljen i mural posvećen pjesmi Srce vatreno, a Nered nam je otkrio kako je cijela priča nastala potpuno spontano.

- Mural je nastao spontano, na inicijativu grupe umjetnika koji su htjeli odati počast nama kao izvođačima - rekao je kroz smijeh pa dodao u istom tonu: 'Ma sve njih baš briga za nas, pa sam si dao nacrtati mural jer mogu'.

Ideja se realizirala na stadionu NK Špansko.

Foto: PROMO

Uz 24sata prvi možete čuti pjesmu

U četvrtak, 11. lipnja, ekskluzivno uz 24sata, svi čitatelji dobivaju posebnu navijačku karticu s QR kodom putem kojeg će moći prvi poslušati novu navijačku pjesmu “Srce vatreno 2”. Pjesma će toga dana biti dostupna isključivo čitateljima 24sata – kupcima tiskanog izdanja i pretplatnicima digitalne pretplate 24 Oranž.