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JOVANA JEREMIĆ

Vučićeva omiljena voditeljica je povećala grudi: 'To jako boli!'

Voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj su joj povećali grudi. Ispričala je kako jedva čeka vidjeti reakciju svojih gostiju u emisiji. 'Svi su na prvu rekli da dolaze u studio', ispričala je kroz smijeh
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Beograd: Televizijska voditeljica Jovana Jeremić izašla iz klinike nakon operacije povećanja grudi
Srpska televizijska voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj je išla na operaciju povećanja grudi.  | Foto: Antonio Ahel
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Srpska televizijska voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj je išla na operaciju povećanja grudi.  | Foto: Antonio Ahel
Komentari 35

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