Vučićeva omiljena voditeljica je povećala grudi: 'To jako boli!'

Voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj su joj povećali grudi. Ispričala je kako jedva čeka vidjeti reakciju svojih gostiju u emisiji. 'Svi su na prvu rekli da dolaze u studio', ispričala je kroz smijeh
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Srpska televizijska voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj je išla na operaciju povećanja grudi.
| Foto: Antonio Ahel
Srpska televizijska voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj je išla na operaciju povećanja grudi. |
Foto: Antonio Ahel
Srpska televizijska voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj je išla na operaciju povećanja grudi.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Ranije je za Blic ispričala kako 'nije lako otići na povećanje grudi'.
| Foto: Antonio Ahel
'To jako boli. Za sve koji žele, trebaju znati da to jako boli', poručila je.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Antonio Ahel, ILUSTRACIJA
Foto Antonio Ahel, ILUSTRACIJA
Foto Antonio Ahel, ILUSTRACIJA
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Screenshot/YouTube.
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto antonio ahel
Foto antonio ahel
Foto antonio ahel
Foto antonio ahel
Foto Antonio Ahel
Foto antonio ahel
Foto antonio ahel
Foto antonio ahel
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Foto Mateja Stanisavljevic
Foto Mateja Stanisavljevic
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel