I Eastwood navija za Vatrene i poželio je nogometni dres

Tony, hrana je bila izvrsna. Presretan sam. Hvala puno, napisao je Steven Spielberg i javno izrekao na

jednoj dodjeli nagrada. Tony je zapravo Tony Kerum, 68-godišnji Splićanin, vlasnik cateringa koji već 30 godina hrani filmske ekipe na snimanju hollywoodskih filmova. Odmah da razjasnimo, što vam je Željko Kerum?

Foto: Privatni album SVI GA VOLE Na snimanju ‘Smrtonosnog oružja’ Mel Gibson zahvalio je našem Tonyju na pripremljenim delicijama

- O, pa mi smo rođaci. Odrasli smo kuća pokraj kuće gore u Kerumima, u selu. Skupa smo ka dica ovce

čuvali - kaže kroz smijeh Tony, koji je u Rusiju došao gledati Hrvatsku. U Ameriku je došao 1972., radio je u kalifornijskim restoranima i hotelima, no ubrzo je otkrio da pravi biznis leži u cateringu.

Nekoliko godina radio je kao glavni kuhar za catering kompaniju, a 1982. je osnovao 'Tony food service'. Prvi film na kojemu je radio bio je 'Vatrena lisica' Clinta Eastwooda (88), zatim 'Flashdance', 'Petak 13.', 'Policajac s Beverly Hillsa', 'Umri muški', 'Smrtonosno oružje'... Nema filma na kojemu nije radio.

- Sad radim na 'Top Gun 2' - kaže Tony, pokazujući hrvatski dres. Crni.

Foto: Privatni album Tony nam je otkrio nam kako i ‘prljavi Harry’ navija za ‘vatrene’

- Nosim ga Clintu Eastwoodu, naručio ga je. Bili smo na doručku i rekao mi je: ' TonY, molim te, donesi mi

hrvatski dres, želim ga imati. Tako da sam mu morao kupiti. Nekako mi je ovaj crni ljepši od kockastog kaže. Je li bio Clint u Hrvatskoj?

- Kako ne, obožava Hrvatsku. I naše djevojke. Kad god dođe samo mi govori: 'Tony, kako su Hrvatice

lijepe, to je nevjerojatno'... Svi pitaju za Vis, Hvar, Dubrovnik... Jelo njegova rodnog kraja, ribe s gradela, omiljeno je među holivudskim glumcima.

- Malo ribe na gradele, kuhanog krumpira, blitve, poliješ maslinovim uljem, staviš češnjaka, i to je među

ljudima iz Hollywooda veći hit nego najbolji ‘prime rib steak’. Clint obožava ribu. Jednom je Denis Quaid

na snimanju filma 'Wyatt Earp' morao skinuti 30 kilograma. Svaka dva sata sam mu kuhao povrće, malo

ribe. Nije smio unijeti preko 500 kalorija. I Matthew McConaughey kad smo snimali 'Time to kill' - ispričao je Tony.

Foto: Privatni album TRENUTAČNO JE U RUSIJI Daljnji rođak Željka Keruma bodri Hrvatsku u Rusiji

Na setu rade i po 14 sati dnevno. I tako 100 dana, koliko traje snimanje filma. Svega se tu pripremi, od

file mignona do jastoga, od sushija do pečenog zabatka i batka, od juha do kolača, od svježeg voća do

bara sa salatama... U svijetu slavnih Tony je čovjek kojeg svi glumci obožavaju. A kakvi su oni?

- Jeff Bridges je predivna osoba, Matt Damon također... Clint Eastwood je poseban po skromnosti i

jednostavnosti. Ponaša se kao i najmanje važan radnik, jede istu hranu, sjedi za istim stolom, ne voli biti

različito tretiran. Kad mu ja želim podići prljav tanjur, on to odbije i sam ga odnese na pranje. Takav je

Clint Eastwood. Od naše hrane jako voli štrudlu - priča.

Na snimanju 'Smrtonosnog oružja' Mel Gibson (62) zahvalio je Tonyju Kerumu na pripremljenim delicijama, a na setu filma 'Poruka u boci' 1999. pokojni glumac Paul Newman je s njim 'bacio' okladu.

Foto: Privatni album

- Napravio je umak za roštilj i zamolio mene da napravim svoj, te da u goveđa rebra stavim i moj i

njegov, a on će vidjeti koji je bolji. Donio sam mu dvije porcije goveđih rebarca, nije imao pojma u kojem

je čiji umak. Probao je prvo, kaže OK. A kad je probao drugo, oduševio se. Pita: ' Tony, koji je moj umak,

ovaj drugi'?'. Ja kažem: 'Ne, Paul, prvi, Drugi je moj' - prisjetio se Tony.

Tony je svake godine u Hrvatskoj, u Splitu na Mejama na tri tjedna zaboravi na posao. Kako kaže, samo

uživancija, more i riba. Odmor koji nitko ne može platiti. Uostalom, Tonyja u Hoollywoodu svi, od Clinta

Eastwooda do Brucea Willisa (63) pitaju za Hrvatsku.

Foto: PIXSELL

- Svi žele u Hrvatsku, oduševljeni su našom zemljom - istaknuo je Tony. A tko je najzabavniji glumac?

- Pokojni Robin Williams. Radio sam s njim na nekoliko filmova i to je cijeli dan bilo smijanje. Od kad bi

došao na set do kraja dana samo se šalio. Ne mogu još vjerovati da ga nema - ispričao je. Na setovima nije uvijek lako dostaviti hranu. Odnosno, jest ako ste u centru grada.

Foto: IMDB

- Na snimanju 'Vodenog svijeta' Kevinu Costneru sam hranu dostavljao avionom. Snimali smo na Havajima i cijelo vrijeme smo bili na brodu. Vesterni su uvijek teški. Do mjesta gdje se snima vestern

nema ni ceste, nego vozite po prašnjavim putevima sat-dva. Ali, morate dostaviti - objasnio je Tony.

Kao po običaju, prilikom dobivanja nagrada i Oscara, niti jedan glumac ne zaboravi zahvaliti Tonyju. Od

Mel Gibsona do Stevena Spielberga.

VIDI OVO: KVIZ: Koliko si dobro pogledao sinoćnju pobjedu Hrvatske!

Foto: Twitter/Screenshot

- Spielberg mi je dao i posebnu posvetu. Evo, samo da je nađem - rekao je Tony i između puno fotografija pokazao poruku. Dodao je kako je Eastwood gledao utakmicu Hrvatske i Rusije te navijao za nas.